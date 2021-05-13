شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحتفل بالعيد بطريقة صحية لتجنب مشاكل الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقدم خلال التقرير التالي بعض الخطوات الهامة لقضاء العيد بطريقة صحية لتجنب مشاكل الجهاز الهضمى، وفقا لما نشرفى موقع timesofindia.

شرب كوب من العصير الطازج..

للإفطار ، ينصح بشرب كوب من العصير الطازج، بدلاً من تناول الأطباق الغنية بالملح والزيت، يمكنك أيضًا أن تبدأ يومك بشرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون لأنه يعمل على تنشيط الهضم وفتح الشهية ومد الجسم بالطاقة والحيوية بعد الإفطار والقضاء على الشعور بالكسل والإجهاد، كما يساعد أيضا فى تهدئة المعدة والأمعاء خاصة لو تم إضافة بعض أوراق النعناع، كما يزيل عصير الليمون الاحساس بالقىء وينعش الفم والحلق.

تناول الفواكه الطازجة..

يوصى الخبراء بأن تفطر بأطعمة بسيطة وخفيفة، بدلاً من ذلك، فيمكنك أن تبدأ يومك بحصة صغيرة من الفواكه الطازجة مثل البطيخ يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في منع ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويقلل من ضغط الدم خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسمنة وارتفاع ضغط الدم.

تقليل كمية الطعام ..

نقترح تناول كميات صغيرة بدلاً من ملء المعدة بالكامل مرة واحدة، يمكنك أيضًا تقليل الفاصل الزمني بين الوجبات، تأكد من تضمين مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية في طبقك مع تقليل حجم الجزء.

تقليل الحلويات

بينما تظل الحلويات جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات، تأكد من عدم الإفراط في تناولها.

تناول النظام الغذائى المتوازن..

تأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا بعد الإفطار، وأن تشتمل على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية في نفس الوقت، بالإضافة إلى ذلك ، حاول تضمين البروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون في وجباتك والابتعاد عن الوجبات السريعة والمنتجات المعبأة، تذكر أن جسمك قد تكيف حاليًا مع نظام الصيام، لذا فإن تضمين المشروبات الغازية والمواد الغذائية المعلبة في روتينك قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ.