شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من الألعاب النارية في العيد.. تسبب أضراراً خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنة وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، من خطورة استخدام الأطفال للألعاب النارية والمفرقعات في العيد.

وأضاف الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الممارسات من السلوكيات الترفيهية الخاطئة في العيد وقد تؤدي لمشكلات صحية خطيرة كحرق الوجه واليدين وتهتك أنسجة العين.

وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر.

وقالت المديرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الألعاب النارية خطر يهدد أطفالنا فلا تعكروا فرحة العيد باقتنائها”.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق، إلى أن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية ينتج عنها أضراراً بالغة وكوارث وخيمة على جسم من يستخدمها، وغير ذلك، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.

وبينت “أن استخدام الأطفال أو الشباب لهذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم وحدوث تشوهات، فضلًا عن إمكانية تسببها في إشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة أو المنازل أو الاستراحات”.