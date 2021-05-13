شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر من ممارسات تضر بصحة الأطفال في العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين نصيحة مهمة للأمهات في العيد للحفاظ على صحة الأطفال.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “رجاء خاص لكل أم.. العيد لا يعني لزاماً أن يكون هناك حلويات في البيت.. فالبدائل كثيره للأطفال ومنها هدايا، فلوس، ألعاب، تمور، فواكه”.

وتابع د. خالد النمر، أن مضاعفات الحلويات تتمثل فيما يلي: “تسوس أسنان، السمنة، السكري بسبب السمنة، ارتفاع الضغط بسبب السمنة”.