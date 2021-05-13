صحة ورشاقة

كورونا في سلطنة عمان.. إنهاء حظر التجول الليلي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطنة عمان، الخميس، إنهاء العمل بحظر التجول الليلي الذي يهدف إلى الحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) اعتبارا من يوم السبت.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان إنه سيتم "حظر استقبال الأنشطة التجارية داخل المحلات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة".

وكانت الدولة الخليجية قد حظرت حركة الأشخاص والمركبات بين الساعة 7 مساء و4 صباحا في 8 مايو/ أيار وأيضا الأنشطة التجارية خلال ساعات النهار، والذي سيُسمح به حاليا.

وارتفعت حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس في عمان منذ بداية العام، لكنها بدأت في الانخفاض في الأسابيع الماضية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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