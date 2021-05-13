كورونا في سلطنة عمان.. إنهاء حظر التجول الليلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطنة عمان، الخميس، إنهاء العمل بحظر التجول الليلي الذي يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) اعتبارا من يوم السبت.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان إنه سيتم "حظر استقبال الأنشطة التجارية داخل المحلات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة".

وكانت الدولة الخليجية قد حظرت حركة الأشخاص والمركبات بين الساعة 7 مساء و4 صباحا في 8 مايو/ أيار وأيضا الأنشطة التجارية خلال ساعات النهار، والذي سيُسمح به حاليا.

وارتفعت حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس في عمان منذ بداية العام، لكنها بدأت في الانخفاض في الأسابيع الماضية.