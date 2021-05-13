شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الفحوصات اللازمة للكشف عن التهاب السحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب السحايا عدوى خطيرة تصيب الطبقة الواقية حول الدماغ والحبل الشوكي، يمكن أن تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، وفى بعض حالات التهاب السحايا تتحسن دون علاج في غضون عدة أسابيع، ولكن فى حالات أخرى قد يكون خطيرًا ويهدد حياة الشخص المصاب به، ويتطلب العلاج على الفور بالمضادات الحيوية، وفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينيك".

- ما هى أعراض إصابة الدماغ والنخاع الشوكى بالتهاب السحايا:

1- الحمى

2- صداع حاد

3- الصرع

4- قىء وغثيان

5- الشعور المستمر بالنعاس

6- حساسية تجاه الضوء

7- تصلب الرقبة

- تشخيص التهاب السحايا

1- تحليل السائل النخاعي (CSF) لتشخيص الأمراض المعدية في الدماغ والحبل الشوكي بما في ذلك التهاب السحايا والتهاب الدماغ، كما يمكنها أيضًا الكشف عن وجود التهابات في خلايا الدم البيضاء والبكتيريا وغيرها من المواد في السائل النخاعي.

2- مزرعة الدم عن طريق أخذ عينة الدم والكشف عنها تحت المجهر إذا كان هناك ميكروبات وخاصة البكتيريا.

3- التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي على المخ للكشف عما إذا كان هناك ورم أو التهاب، وقد يكشف هذا التصوير بالرنين المغناطيسي على الصدر أو الجيوب الأنفية عن عدوى قد ترتبط بالتهاب السحايا.