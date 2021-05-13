شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمنع التسمم الغذائى.. أبرزها غسل اليدين والخضراوات جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال التسمم الغذائي شائعًا، حيث يقدر مركز السيطرة على الأمراض أن هناك حوالي 48 مليون حالة تسمم غذائي في الولايات المتحدة كل عام، وعلى الرغم من أن معظم هذه الحالات خفيفة، إلا أن حوالي 128000 شخصا مصابين بالتسمم الغذائي يدخلون إلى المستشفى ويموت 3000 كل عام.

ولحسن الحظ ،لا يحدث التسمم الغذائي بشكل متكرر، حيث إن معظم حالات الإسهال والقيء عند الأطفال ناتجة عن عدوى فيروسية بسيطة يصاب بها الأطفال في الحضانة أو المدرسة.

ولأن الأطفال الصغار هم من بين الفئات الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بحالات تسمم غذائي خطيرة وحتى مهددة للحياة ، فمن المهم أن يتعلم الآباء كيفية التعرف عليها ومنع حدوثها.

أعراض التسمم الغذائي

يمكن أن تختلف أعراض التسمم الغذائي اعتمادًا على سبب حدوثها ، ولكنها عادة ما تشمل القيء والإسهال والغثيان وتشنجات البطن، وفقا لتقرير موقع " verywellhealth"

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى ، مثل إصابة شخص ما بعدوى الإشريكية القولونية ، الإسهال الدموي ، ومضاعفات مثل متلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS) أو الحمى عند الإصابة بداء السلمونيلا (عدوى السالمونيلا).

وقد تظهر أعراض التسمم الغذائي بعد ساعات قليلة أو أيام قليلة من تناول الطعام.

علاجات التسمم الغذائي

عادة ما تكون المضادات الحيوية غير ضرورية أو مفيدة في معظم حالات التسمم الغذائي ، على الرغم من أنه في بعض حالات العدوى الشديدة ، مثل داء الشيغيلات (عدوى الشيغيلا) والتسمم الغذائي الناجم عن الطفيليات ، يكون المضاد الحيوى ضروريًا فى حالات التسمم الغذائي ، خاصةً إذا كان لدى المصابين إسهال دموي، أو ارتفاع في درجة الحرارة ، أو علامات الجفاف ، أو إذا لم يتحسنوا بسرعة من تلقاء أنفسهم.

يمكن أن تساعدك نصائح سلامة الغذاء هذه في الحفاظ على صحة أطفالك وسلامتهم الغذائية:

اغسل يديك جيدًا قبل تحضير طعام طفلك وتقديمه.

قم بطهي الأطعمة جيدًا قبل إطعامها لأطفالك ، وخاصة اللحوم والدواجن والبيض.

افصل بين الأطعمة والأواني عند تحضير وجبات طفلك وتقديمها وتخزينها ، حتى لا تتلوث بالجراثيم من بعضها البعض، ونظف الأواني والأسطح بالماء الساخن والصابون.

برد الطعام المتبقي في أسرع وقت ممكن وفي غضون ساعات قليلة من الطهي أو التقديم، وتأكد من ضبط الثلاجة على درجة لا تزيد عن 40 درجة فهرنهايت والمجمد على 0 درجة فهرنهايت أو أقل.

نظف جميع الفواكه والخضروات قبل تقديمها لطفلك.

تجنب الحليب غير المبستر (الحليب الخام) والعصائر.

تخلص من الأطعمة التي تعتقد أنها ملوثة أو تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها ، حتى لو لم تكن متعفنة وليس بها رائحة لأنك لا تستطيع دائمًا معرفة متى يكون الطعام ملوثًا.