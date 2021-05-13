شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات السمنة تهدد حياتك.. مخاطرها على صحتك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مخاطر السمنة على الصحة العامة لا تعد ولا تحصى، فهى السبب الرئيسى وراء الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وزيادة الوزن التى تحدث نتيجة الدهون الزائدة فى الجسم التى تؤدى إلى الضغط على العظام والأعضاء وتسبب تغيرات فى الهرمونات، ويصنف الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30 أنهم يعانون من السمنة المفرطة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع bold sky، يتناول أبرز 10 أمراض ناتجة عن زيادة الوزن نرصد أبرز مضاعفات السمنة:



مضاعفات السمنة تهدد حياتك



أضرار السمنة على صحة الجسم



أضرار السمنة



السمنة ومخاطرها على الصحة



السمنة ومخاطرها على صحتك



السمنة ومخاطرها



حصوات المرارة من أضرار السمنة



مخاطرها السمنة على صحتك



مضاعفات السمنة ومخاطرها على صحتك



مضاعفات السمنة ومخاطرها