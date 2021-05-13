شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول كحك العيد.. يسبب عسر الهضم وتسوس الأسنان والسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكحك والبسكويت من الأكلات المفضلة فى عيد الفطر، ولكن لا بد من توخى الحذر عند تناولهما وعدم الإفراط لتفادى المشاكل الصحية التى قد نتعرض لها لعل أبرزها زيادة الوزن بجانب المخاطر التى قد يتعرض لها الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من بينهم مرضى السكرى.

ونظرًا لاحتواء الكحك والبسكويت على نسبة عالية من السكر، هناك العديد من الأضرار قد يسببهما، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- أضرار الإفراط فى تناول كحك وبسكويت العيد..

1- تسوس الأسنان

قد يؤدى الإفراط بتناول الكحك والبسكويت إلى الإضرار بصحة الأسنان، وذلك نتيجة تفاعل السكر مع الحمض الذى يسبب تسوس الأسنان فيما بعد.

2- الإسهال وعسر الهضم

يحتوى الكحك بأنواعه المختلفة على نسبة عالية من السكر والدهون التى قد تتسبب فى الإصابة بالإسهال وعسر الهضم حال الإفراط بتناولها وقد تصل لحد الإصابة بالتلبك المعوى.

3- زيادة الوزن

من المعروف أن الكحك والبسكويت مشبعان بالسكر والدهون والدقيق وكلها تسبب زيادة فى الوزن خاصة مع الإكثار من تناولها.

4- مشاكل للبشرة

كحك العيد بجميع مشتقاته مثل غيره من الحلويات قد يسبب فى حدوث حب الشباب والإضرار بصحة البشرة، حيث ربطت أبحاث حديثة بين زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر ومشاكل الجلد والبشرة.

5- يضر مرضى السكرى

الإفراط بتناول كحك العيد يزيد من نسبة السكريات في الدم وهو ما يضر بشكل خاص مرضى السكرى، بسبب الإجهاد الذى يقع على البنكرياس نتيجة ارتفاع مستويات السكر فى الدم.

6- الإضرار بمرضى القلب والكبد

الدهون التى يحتوى عليها الكحك والبسكويت تتخزن فى الجسم لترفع بدورها مستويات الكوليسترول فى الدم وهو ما يؤثر سلبًا على مرضى القلب والكبد.

7- الإصابة بالاكتئاب والتوتر

يرتبط الإفراط بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر مثل الكحك بجميع أنواعه وكذلك النشويات بزيادة الالتهابات بالجسم وهو مؤشر قوي للاكتئاب وارتفاع مستويات التوتر وفقًا لدراسة نُشرت فى عام 2016.

8- الآرق وقلة النوم

تناول الكحك والبسكويت قبل النوم مباشرة قد يسبب الآرق وعدم الشعور بالراحة والانتفاخ كما تتخزن الدهون التى يحتوى عليها بجميع أنحاء الجسم.