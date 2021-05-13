شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى السكرى عند تناول كحك العيد.. أخذ كمية بسيطة والحرص على الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون بالعيد بتناول الكحك والحلويات، ولكن قد يجد مريض السكر مشكلة في تناول كميات من الكحك التي تؤثر على مستوى السكر في الدم.

ووفقا لتقرير موقع " webmd" يطلب من مرضى السكر لسنوات الابتعاد عن الحلويات والتقليل من استهلاك الدهون، ولكن يبدو الآن أن تقييد أنواع معينة من الأطعمة ليس ضروريًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، حيث يمكن لمرضى السكر تناول الاطعمة التى يرغبون فى تناولها ولكن بشكل منظم وبشروط.

ترفع الإرشادات التي أصدرتها مؤخرًا جمعية السكري الأمريكية (ADA) القيود المفروضة على المنتجات المصنوعة من السكروز أو سكر المائدة ، وتسمح باتباع نظام غذائي غني بالدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون والكانولا وزيوت الفول السوداني. يقول الخبراء إن الإرشادات تمنح مرضى السكر المزيد من الخيارات الغذائية ، لكن لا يزال يتعين على المرضى توخي الحذر بشأن طريقة تناول الطعام.

هل يمكن لمرضى السكري تناول الكحك

وفقا للتقرير، يمكن لمريض السكر تناول كحك العيد أو الحلويات بصفة عامة ولكن بنسب معينة، وباتباع الإرشادات الغذائية.

ولا يمكن إنكار أن الحلويات ترفع مستوى السكر في الدم إذا تم الإفراط في تناولها ويمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العامة.

يمكن لمريض السكر أن يتناول كحك العيد على سبيل التذوق، بأن يتناول قطعة كحك مع قطعة بسكويت، لكن يجب أن يحصل على أدوية السكر بانتظام.

مفتاح السيطرة على مرض السكري لا يكمن في تجنب أطعمة معينة، ولكن الحفاظ على نسبة السكر في الدم عند مستويات مقبولة، وتؤكد الإرشادات على أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هي المفتاح لتحقيق هذا الهدف لمعظم مرضى السكر، ولا تؤدي التمارين المعتدلة إلى خفض مستويات السكر في الدم فحسب، بل إنها جزء مهم من التحكم الدائم في الوزن.

يزيد ارتفاع مستويات السكر في الدم من فرص الإصابة بمشاكل مرض السكري مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وبتر الساق والعمى.

التوصيات الأخرى التي قدمتها جمعية السكري الأمريكية تشمل: