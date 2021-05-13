متى يجب التوقف عن شرب القهوة للحصول على نوم جيد ليلاً؟

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القاهرة - سامية سيد - كشف روب فان الباحث فى علم الأوبئة والتغذية بجامعة سنغافورة الوطنية لشبكة CNN، إنه عند الحديث عن الكافيين تأتى القهوة فى المقام الأول، حيث ترتبط القهوة بتأثيرها كمنبه ويساعد على اليقظة، كما أن له فوائد عديدة تتجاوز زيادة الطاقة، حيث يمكن أن يؤثر فنجان القهوة بشكل إيجابى على صحتك.

- أهم الفوائد الصحية لشرب القهوة:

1- تمنحك القهوة العيش لفترة أطول، حيث نادرا ما يموت شاربو القهوة بسبب أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والسكرى وأمراض الكلى.

2- عشاق القهوة أقل عرضة للإصابة بمرض السكرى من النوع 2.

3- تقلل احتمالية إصابتك بقصور القلب إذا كنت تشرب كوبًا أو كوبين من القهوة يوميًا.

4- أقل عرضة للإصابة بمرض باركنسون.

5- من المرجح أن يكون لدى شاربى القهوة مستويات إنزيمات الكبد فى نطاق صحى.

6- تُقلل القهوة المحمصة الداكنة من تكسير خيوط الحمض النووى.

7- انخفاض احتمالات إصابتك بسرطان القولون، حيث كان شاربو القهوة أقل عرضة بنسبة 26 % للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

8- تقلل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

9- تقلل من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

ولكن إذا كنت ترغب في البقاء نشيطًا طوال اليوم دون الإضرار بنومك، فيجب عليك فهم العوامل التي تدمر النوم الهادئ، حيث إنه وفقًا للباحثين قد تلعب كمية الكافيين التي نستهلكها إلى جانب عاداتنا اليومية وخيارات نمط الحياة دورًا مهمًا في نوعية نومنا.

- متى تتوقف عن شرب القهوة للحصول على نوم جيد ليلاً؟

يتفاعل الأشخاص بشكل مختلف تمامًا مع الكافيين وبالتالي فهذه مشكلة معقدة، لذلك إذا كنت تعاني من رعشة أو تشعر بالتوتر فجأة أو أن معدل ضربات قلبك يتغير فمن المحتمل أنك تشرب الكثير من الكافيين، وبالمثل يمكن أن يؤثر ذلك على دورة نومك ليلًا، لذلك يجب عليك التجربة عن طريق تقليل الكافيين وعدم شربه بعد فترة معينة من بعد الظهر، حتى تتحقق من تأثير الكافيين على عادات نومك من عدمه.