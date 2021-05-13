اشربي هذا الشاي 3 مرات يوميا قبل كل وجبة وتخلصي من الكرش بسرعة

بيروت - نادين محمد - إذا شربت هذا الشاي بشكل منتظم، ستلاحظين تغيّرات إيجابيّة على البشرة، حيث ستصبح أكثر مرونة وأكثر شباباً ومشدودة، وستبقى كذلك حتى بعد أن تفقدي الوزن. وبفضل هذا الشاي، يمكنك تنظيم وزن جسمك بطريقة فعّالة. نصيحتنا أن تشربي الكثير من الماء خلال هذه العملية.

المكوّنات

3 ملاعق كبيرة من بذور الكتّان

لتر من الماء المغلي

الطريقة

اغلي الماء وصبّيه على 3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان. حضّري الشاي في المساء واتركيه طوال الليل. والأفضل وضعه في ترمس، ولكن إذا لم يكن لديك ترمس، يمكنك تحضيره في أيّ وعاء له غطاء. صفّي المزيج في صباح اليوم التالي، للحصول على سائل سميك لزج.

كيفيّة شرب هذا الشاي

اشربي 150 مل من شاي بذور الكتّان من 3 إلى 4 مرّات في اليوم، قبل نصف ساعة من تناول الطعام. يجب تحضير الشاي في المساء، وشربه في صباح اليوم التالي. اشربيه لمدّة 10 أيام متتالية، ثم ارتاحي 10 أيام. يمكنك تكرار العملية ستلاحظين انك بدأت تتخلصين من الكرش تدريجياً.

فوائد بذور الكتّان

بذور الكتّان غنية بالأحماض الدهنية والمعادن والألياف. وهذه المركّبات تحسّن عمليّة الهضم، وتحدّ من الشهيّة وقد تخفّض أيضاً مستوى السكّر في الدم. وهي أيضاً مصدر كبير لمادة الليسيثين التي تساعد على تنظيف الأمعاء. كما أنّ الأحماض الدهنيّة الموجودة في بذور الكتّان تساعد الجسم على انقاص الوزن.