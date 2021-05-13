الكمون والليمون لتذويب دهون الكرش بسرعة.. وخلطتان بالفيديو

بيروت - نادين محمد - الكمون والليمون هما ثنائي متجانس جدًا عند استخدامهما للحصول على جسم رشيق، وأيضًا للمساعدة في إنقاص الوزن، لذا تعرّفي على هذه الأساليب الطبيعية بدلًا من اللجوء إلى الأدوية الكيميائية التي غالباً ما تسبب لك عدة مضاعفات، وتعلمي مع "الجميلة" اليوم فوائد هذا المزيج، وكيفية تناولهما:



الليمون

الليمون يساعد فعلًا على حرق الدهون. فعصير الليمون وقشره يتخلصان من السموم في الجهاز الهضمي. وقشر الليمون يحتوي على ألياف تمنع معدتك من امتصاص السكر سريعًا، لذا فعصير الليمون على وجبة واحدة على الأقل كل يوم يساعد على محاربة الدهون، وخصوصاً في منطقة البطن. ويعتبر الليمون من أفضل الوسائل في المساعدة على هضم الطعام سريعاً، ولذا يساعدك في التخلص من مظهر البطن المنتفخ.



كيفية تناول الليمون

عصير الليمون البارد مع ورق النعناع الأخضر.

مشروب الليمون الساخن على الريق في الصباح.

إضافة عصير الليمون إلى طبق سلطتك.

إضافة عصير الليمون إلى مختلف وجباتك وطعامك وبالأخص الخضار المسلوق.



الكمون

الكمون من التوابل ذات النكهة القوية. كما أنه يحتوي على كميات قليلة من البوتاسيوم والبروتين. ملعقتان من الكمون تحتوي على مجرد 16 سعرة حرارية فقط، ويساعدك أيضاً في عملية التمثيل الغذائي، كما أنه يحتوي على الكثير من الحديد الذي يساعد فعلًا على حرق مزيد من السعرات الحرارية، كما يعزز الكمون الهضم الجيد. فهو يساعد الجسم على تكسير الأطعمة مع ضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية من الطعام.

كيفية تناول الكمون

1. إضافة الكمون المطحون إلى الخضار المسلوق.

2. مشروب بذور الكمون في الماء المغلي لمدة 10 دقيقة.

4. يرش على وجباتك الخفيفة الصحية.

5. أضيفيه إلى الأرز البني الدايت.



تناولي مزيج الليمون بالكمون معًا لنتائج أسرع:

قومي بغلي بذور الكمون، ثم أضيفي لها شرائح الليمون الطازج واتركيها لمدة 6 ساعات، ويفضل تناولها في الصباح على الريق.

امزجي عصير الليمون مع الكمون المطحون وأضيفيه إلى سلطتك الخضراء.

استخدميهما معًا في طبق الفول الدايت لنكهة أفضل.

تناولي ملعقة من الكمون المطحون المذاب في ملعقة من عصير الليمون الطازج.



نصائح عند تناولك الكمون والليمون

انتبهي قبل تناولك عصير الليمون الحامض الطبيعي إذا كنت تشتكين من حرقة المعدة أو قرحة المعدة.

يفضل تناول عصير الليمون الطبيعي وليس المعلب.

لنتائج أفضل تناوليهما ثلاث مرات يوميًّا.

يفضل ممارسة تمرينات البطن على الأقل ثلاث مرات أسبوعيًّا لنتائج أسرع للحصول على بطن مشدود.

مشروب صباحي لحرق دهون الكرش بسرعة مذهلة

أسهل خلطة للتنحيف واذابة الدهون

شاهدي ايضا

وصفة مشروب يضاعف عملية حرق الدهون المتكدسة

مشروب سحري قبل النوم لحرق دهون الكرش

خلطة الحليب والبهارات السحرية لحرق الدهون بسرعة