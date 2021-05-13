الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى تل أبيب الخميس لتكون أحدث شركة دولية تتجنب السفر إلى إسرائيل وسط تصاعد الصراع هناك.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز": "سلامة وأمن زملائنا وعملائنا أولوية، ونواصل مراقبة الموقف عن كثب".

وتحشد إسرائيل قوات برية على طول الحدود مع قطاع غزة الخميس فيما أطلقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وابلا من الصواريخ على جنوب إسرائيل مع استمرار أعنف قتال منذ سنوات دون نهاية تلوح في الأفق.

وأمس الأربعاء، ألغت شركات الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز جميع رحلاتها بين الولايات المتحدة وتل أبيب.

وذكرت شركة الطيران البريطانية إيزي جيت أنها لم تلغ رحلاتها إلى تل أبيب بعد.

وقالت متحدثة باسم إيزي جيت "سنواصل بالطبع مراقبة الوضع".