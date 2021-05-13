شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق للحفاظ على مناعتك فى عيد الفطر.. متكترش الكحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يؤدي الإفراط في تناول كحك عيد الفطر إلى مشاكل عديدة، منها سوء الهضم وزيادة الوزن، التى تحدث في الغالب في مواسم الأعياد، وكذلك فإن الإفراط في تناول كحك العيد يمكن أن يؤثر أيضاً على جهاز المناعة، ونحتاج في هذا الوقت الحفاظ على صحة جهازنا المناعي أكثر من أي وقت مضى في ظل وباء فيروس كورونا، في هذا التقرير نتعرف على 6 طرق للحفاظ على صحة جهازك المناعة في عيد الفطر المبارك، وفقاً لموقع "news wtop".

وقال الدكتور جون يونج، وهو طبيب متخصص في علاج الأمراض المزمنة:" يتعرض الجهاز المناعي في مواسم الأعياد لضربة من عدد من العوامل المختلفة، بما في ذلك الإجهاد والنظام الغذائي".

وأضاف: "نحن نتعرض للتجمعات العائلية ونتناول أصناف الطعام غير الصحية، عندما تتناول الكثير من الكربوهيدرات، فإنها تتحول إلى سكر ، والسكر يحفز الالتهابات، مما يؤدي أيضًا إلى تثبيط جهاز المناعة.ومع تجمع الكثير من الأشخاص في أماكن مغلقة مع وصول أقل للهواء النقي، يصبح من السهل على الفيروسات والأمراض أن تنتشر".

حافظ على عمل جهازك المناعي في عيد الفطر بهذه النصائح

1-لا تفرط في تناول كحك العيد وقلل منه قدر الإمكان.

2-تناول كمية كافية من البروتين، لأن نظام المناعة الخاص بك يعمل جيداً من خلال البروتين، إذا كان هذا الجهاز المناعي لا يعمل بشكل صحيح، فمن المرجح أن تصاب بفيروس أو عدوى بكتيرية.

تناول الدجاج أو اللحم البقري المشوي مع جانب من الخضرلوات المليئة بالبروتين مثل السبانخ والبروكلي.

3- أضف بعض فيتامين د، لأنك تقضي عيد الفطر في المنزل، لذا فإن امتصاص فيتامين د من أشعة الشمس الطبيعية ليس خيارًا مناسباً لك، وفيتامين د ضروري للحفاظ على عمل الجهاز المناعي في أفضل حالاته، ولكن قبل البدء في تناول أي مكمل ، من المهم استشارة طبيبك ، لأن فيتامين د يمكن أن يرفع مستويات الكالسيوم تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين (د) السلمون والتونة والبيض وعيش الغراب.

4-الضحك، هو أفضل دواء ومقوي للمناعة، وفقاً لموقع مايو كلينك فإن الضحك له آثار قصيرة المدى مثل تحسن الحالة المزاجية ، وفوائد طويلة المدى ، مثل تحسين نظام المناعة.

الأفكار الإيجابية تساعد على إطلاق الببتيدات العصبية، والتي تساعد في منع الإجهاد والأمراض الأكثر خطورة.

5-احصل على الطاقة مع الأطعمة الصحية وقلل من الأطعمة غير الصحية، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في كيفية عمل جسمك، ويمكن أن تساعد الأطعمة مثل البطاطا الحلوة والثوم واللبن والمحار جسمك على بناء القوة التي يحتاجها لدرء العدوى.

6-ممارسة الرياضة، غالبًا ما يكون التمرين من أول الأشياء التي يتجاهلها الناس في أوقات الانشغال بالأعياد، لكن الحركة والنشاط البدني هي مفتاح الحفاظ على الصحة.

تجعل التمارين الجهاز المناعي أكثر يقظة فهى ترفع مستويات أكسيد النيتريك ، وهي طريقة أخرى لزيادة الأكسجين داخل الجسم كلما زاد الأكسجين في الجسم ، كان أداء الجسم أفضل.

إذا لم يكن لديك وقت لممارسة التمارين الرياضية بالكامل ، فحاول ممارسة رياضة المشي لمدة 10 دقائق خلال ساعة الغداء تساعدك التمارين أيضًا على النوم بشكل أفضل - والنوم عنصر أساسي آخر في الحفاظ على نظام المناعة الصحي.