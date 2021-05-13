كورونا حول العالم.. الجثث تطفو في أنهار الهند والسلالة الهندية تصل روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الخميس، أكثر من 161.15 مليون إصابة و3.4 مليون وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الهند أكثر من 4 آلاف وفاة لليوم الثاني على التوالي بينما بقيت حالات العدوى دون 400 ألف لليوم الرابع.



لكن المرض ينتشر حاليا في مناطق ريفية يمكن أن يكون تسجيل الحالات فيها أقل بسبب نقص عمليات الفحص.

وليس لدى الخبراء توقعات واضحة عن وقت وصول الأعداد للذروة، وتتزايد المخاوف بشأن درجة عدوى السلالة التي تسببت في موجة التفشي الأعنف في الهند وتنتشر حاليا في أنحاء العالم.





والموقف الوبائي متدهور بشكل خاص في المناطق الريفية في ولاية أوتار براديش أكثر ولايات البلاد اكتظاظا بالسكان حيث يقطنها نحو 320 مليون نسمة. وتظهر لقطات تلفزيونية الأسر وهي تنتحب على المتوفين من المرض في مستشفيات أو يقيمون الخيام في المناطق التي يعالج فيها ذويهم.

وطفت جثث في نهر الجانج الذي يمر عبر الولاية مع اكتظاظ محارق الجثث ونقص أخشاب اللازمة لعملية الحرق.





وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل البلاد 362727 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجمل الإصابات إلى 23.7 مليون.

وقفزت الوفيات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بواقع 4120 إلى 258317 وفاة إجمالا.

وتزامن الارتفاع الحاد في عدد الإصابات مع بطء عمليات التحصين رغم أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أعلن أن اللقاحات ستكون متاحة لكل البالغين اعتبارا من الأول من مايو/ أيار.





في البرازيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 76692 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و2494 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البرازيل منذ بدء الجائحة 15.3 مليون، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 428034.

‏في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تسجيل 34,291 إصابة ‏‏‏مؤكدة و643 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.‏

‏ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏‏‏عدد الإصابات إلى 32,608,287 والوفيات 580,073 .‏





في روسيا، تم تسجيل 8380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و913439.



وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 392 مريضا بكوفيد-19 توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 114723.



وتحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية ببيانات منفصلة وقالت إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل نيسان 2020 إلى مارس/ آذار 2021.

وصرّحت الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية في مقاطعة أوليانوفسك الروسية بأنه تم العثور على السلالة الهندية من فيروس كورونا لدى طلاب أجانب يدرسون بجامعة هذه المقاطعة.





وأفادت وزارة الصحة المحلية بأنه تم تسجيل انتشار عدوى "كوفيد – 19" بين طلاب أجانب يدرسون في جامعة مقاطعة أوليانوفسك كانوا قد وصلوا من الهند أواخر أبريل وأوائل مايو، مشيرة إلى أن 52 طالبا أجنبيا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات.

وقال بيان بهذا الشأن: "جرى السبت الماضي عقد اجتماع طارئ في المنطقة بشأن تفشي كوفيد – 19 بين الطلاب الأجانب، والذي وقع في نهاية أبريل. وتحدث القائم بأعمال الحاكم مع رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، حول اكتشاف سلالة هندية جديدة من فيروس كورونا في المنطقة، تم العثور عليها في طلاب أجانب".

وأفيد أيضا في هذا الصدد بأن المرضى بعدوى السلالة الهندية من كورونا في المستشفى في حالة مرضية، ولمنع انتشار المرض سيخضع فندق "سوفيتسكايا"، حيث يعيش الطلاب الأجانب، والمغلق حاليا، لعملية تطهير كاملة.





في ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و565704 بعد تسجيل 17419 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 278 وفاة أخرى ليرتفع عدد الوفيات إجمالا إلى 85658.

في بريطانيا، تم تسجيل 2284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,441,975 والوفيات 127,640 .





أما في الصين، فقالت اللجنة الوطنية للصحة إنها سجلت 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 16 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أنها سجلت أيضا 14 حالة خالية من الأعراض ارتفاعا من 11 قبل يوم.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90808، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

في تونس، تم تسجيل 1105 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان إلى أن إجمالي حالات الوفيات بلغت 11637، والإصابات 324103.

وفي الجزائر، تم الإعلان عن تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 124682.