شكرا لقرائتكم خبر عن افرح واتسلى.. الترمس هيقوى مناعتك فى العيد ويحافظ على صحة جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط عيد الفطر المبارك ببعض الأطعمة التى يقبل عليها الناس فى تلك المناسبة، حيث تعد الأكلات التى ترتبط بالعيد من التقاليد الأساسية التى لا يستغنى عنها الناس، ومن هذه التقاليد الشائعة الكحك والأطعمة المملحة مثل الفسيخ والرنجة بجانب المسليات وأشهرها الترمس والسودانى وحمص الشام.

ووفقا لتقرير لموقع livestrong فإن الترمس يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى ومضادات الأكسدة التى تدعم الجهاز المناعى خاصة فى ظل تفشى وباء كورونا.

فوائد تناول الترمس فى العيد:

1.يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم والوقاية من الأمراض والعدوى.

2.يعتبر الترمس من أبرز أنواع الأطعمة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من أمراض الزهايمر والخرف.

3.يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل وحمايتها من الكسر والالتهابات.

4.يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية ووقايتهم من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها.

5.له دور فعال فى تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، وذلك لاحتوائه على العديد من الخصائص والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

6.يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويعالج الاضطرابات والالتهابات التى تتعرض لها.

7.يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون.

8.تستخدم مياه الترمس لعلاج مشاكل الشعر والتخلص من القشرة والتهابات فروة الرأس.

9.يمكن استخدام ماسك الترمس المطحون لعلاج مشاكل البشرة والتخلص من الحبوب والبقع الداكنة .

10.يعمل على نضارة وجمال البشرة وحمايتها من التجاعيد.