ما هو الفطور المناسب لطفلك صباح يوم عيد الفطر السعيد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - في صباح يوم العيد تحتارين في وجبة الطعام المناسبة لكي تقدميها لطفلك واسرتك عامة بعد جدول صيام رمضان، فها انت تعودين للرويتن اليومي، فكيف تعدين مائدة صحية لا تسبب مشاكل صحية لطفلك وأسرتك في صباح يوم العيد؟

اختصاصية التغذية وجدان طاهر، تقدم لك النصائح الآتية لفطور مثالي وصحي في صباح يوم العيد فتابعي الآتي.

اتبعي السنة النبوية

الفطور على التمر

ففي صباح يوم العيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال :"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َلا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. ويأكلهن وِتراً".

ولذلك فعليك أن تقدمي التمر بحبات مفردة لطفلك وللأب قبل الخروج إلى صلاة العيد.

موعد الفطور

الفطور بعد العودة من المسجد

يجب أن يحصل الطفل على حمامه الصباحي عندما يستيقظ من النوم وقبل تناول الفطور لكي لا يصاب بالقيء، ثم يتطيب حسب السنة النبوية ويلبس ملابس العيد، ويكون موعد تناول الفطور بعد عودة الطفل مع الأب من صلاة العيد في المسجد.

فطور الأطفال صباح يوم العيد

قدمي الفطور الصحي لأسرتك