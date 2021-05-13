ما هو الفطور المناسب لطفلك صباح يوم عيد الفطر السعيد؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - في صباح يوم العيد تحتارين في وجبة الطعام المناسبة لكي تقدميها لطفلك واسرتك عامة بعد جدول صيام رمضان، فها انت تعودين للرويتن اليومي، فكيف تعدين مائدة صحية لا تسبب مشاكل صحية لطفلك وأسرتك في صباح يوم العيد؟
اختصاصية التغذية وجدان طاهر، تقدم لك النصائح الآتية لفطور مثالي وصحي في صباح يوم العيد فتابعي الآتي.
اتبعي السنة النبوية
ففي صباح يوم العيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال :"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َلا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. ويأكلهن وِتراً".
ولذلك فعليك أن تقدمي التمر بحبات مفردة لطفلك وللأب قبل الخروج إلى صلاة العيد.
موعد الفطور
يجب أن يحصل الطفل على حمامه الصباحي عندما يستيقظ من النوم وقبل تناول الفطور لكي لا يصاب بالقيء، ثم يتطيب حسب السنة النبوية ويلبس ملابس العيد، ويكون موعد تناول الفطور بعد عودة الطفل مع الأب من صلاة العيد في المسجد.
فطور الأطفال صباح يوم العيد
- يجب أن نبتعد عن تقديم الأسماك المملحة في صباح يوم العيد للأطفال، وكذلك للكبار بسبب ما تسببه من مشاكل صحية للطرفين، فالأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والسمك المدخن، والملوحة كما يطلق عليها أسماء أخرى ولكنها كلها تحفظ بطريقة التمليح، يتم تصنيعها في أغلب الأوقات في ظروف غير صحية، وقد تباع دون رقابة صحية وبالتالي يتعرض الناس لحالات التسمم الغذائي بسبب سوء التصنيع والتخزين، وتحتوي الأسماك المملحة على نسبة كبيرة من الأملاح ويضاف لبعضها بعض الألوان الصناعية الضارة الغير مصنفة غذائياًً.
- ويجب عدم تقديم الشاي لأطفالك مع الوجبة الصحية الخفيفة لانه يمنع امتصاص الحديد.
- قدمي لهم العصائر الطبيعية الطازجة على مائدة الفطور صباح يوم العيد.
- ويفضل عدم تقديم البيض المقلي ويستبدل بالبيض المسلوق.
- لا تقدمي لهم الحلوى والكعك والمعمول على مائدة الفطور لأنها سوف تمنحهم كمية بكيرة من الطاقة التي تتلاشى بسرعة وتشعرهم بالجوع؛ فيطالبون بالمزيد من الطعام مما يسبب لهم السمنة خلال أيام العيد بسرعة ويصبح من الصعب التخلص من الوزن الزائد.