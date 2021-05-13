فوائد التمر الهندي للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - تعودت الأمهات على إعطاء أطفالهن التمر هندي كعصير، لكن يمكن تقديمه أيضاً من خلال الثمرة اللذيذة التي سيعجب الأطفال بشكلها وطريقة تناولها، هذا أولاً ولكن الأهم هو الفوائد الصحية لتلك الثمرة، والتي تمد طفلك بالفيتامينات والمعادن، وتعزز الكثير من الخصائص في صحته.

د. لما النائلي

الاستشارية في مجال الصحة والتغذية د. لما النائلي، من Wellness By Design medical cente

تكشف عن أهم الخصائص الصحية للتمر هندي، والتي تدعم مناعة الأطفال

يعزز صحة القلب:

يعزز صحة القلب

حيث يحتوي التمر الهندي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، فقد وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص التمر الهندي قد يقلل من مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، والكوليسترول الضار وكذلك يقلل مضادات الأكسدة من احتمالية أكسدة جزيئات الكوليسترول الضارة، وهو عامل رئيسي في أمراض القلب. وهو بهذه الحالة، ينشط حركة الأطفال ويجعلهم أكثر حيوية.

مضاد للفطريات وللفيروسات:

مضاد للف

يحتوي مستخلص التمر الهندي على مركبات طبيعية لها تأثيرات مضادة للميكروبات، حيث تشير الدراسات إلى أن التمر الهندي قد يكون له تأثير مضاد للفطريات والبكتيريا، وقد استخدم أيضاً في الطب التقليدي لعلاج أمراض معينة مثل الملاريا. فهو يحمي الأطفال من النزلات البردية، ويساهم في وقايتهم من ضرر الفيروسات.

غني بالمغنيسيوم:

غني بالمغنيسيوم

التمر الهندي غني بالمغنيسيوم، حيث يحتوي كل 278 جراماً من التمر الهندي على 6٪ من الكمية اليومية الموصى بها من المغنيسيوم، حيث إن المغنيسيوم له العديد من الفوائد الصحية، ويلعب دوراً في أكثر من 600 وظيفة في الجسم. كما يساعد على خفض ضغط الدم.

ينقي ويرطب البشرة:

ينقي البشرة

يمتلك مستخلص غلاف بذور التمر الهندي خصائص مضادة للأكسدة، والتي قد تساهم في حماية الخلايا الليفية للبشرة من التلف الخلوي الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية وبالتالي تقليل شيخوخة البشرة.

فهو بالتالي يحمي بشرة الأطفال من الجفاف ومن ضرر اللعب تحت أشعة الشمس في الصيف.

أضرار التمر الهندي:

سكري الأطفال

بشرة

لا توجد معلومات كافية حول سلامته عند استخدامه بكميات كبيرة، لكن يحذر أيضًا من بعض حالات استخدامه، وهي:

الحمل والرضاعة الطبيعية: نظراً لعدم وجود معلومات موثوقة كافية حول سلامة تناول التمر هندي في هذه الحالة، فمن الأفضل تجنب استخدامه بكميات كبيرة. منعاً لإيذاء الجنين.

مرض السكري: بما أن التمر الهندي قد يخفض مستويات السكر في الدم، يجب توخي الحذر وضبط جرعات أدوية السكري عند استخدامها. لدى الأطفال المصابين بهذا المرض.

المصابون بحساسية تجاه البقوليات:

يستخدم كصلصة على الأطباق

يُعدُّ التمر الهندي من البقوليات، وقد يسبب حدوث ردّ فعل تحسسيّ لدى بعض الأطفال الذي يتعرضون لهذا النوع من التحسس، وعموماً ينصح المصابون بحساسية التمر الهندي بقراءة الملصقات الغذائية بعناية؛ حيثُ يُمكن أن يدخل كإحدى المكونات في الصلصات، وغيرها من حلويات الأطفال.