إليكم النظام الغذائي الصحي بعد رمضان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أفادت خبيرة التغذية فرح حسين، بانه من المهم الاستمرار على العادات الغذائية الصحية التي تم اكتسابها خلال شهر رمضان، بحسب موقع “مصراوي”.

وضربت بعض الأمثلة لهذه العادات الغذائية كتقليل استهلاك المشروبات المنبهة والغازية والحد من استهلاك الأطعمة المملحة.

ودعت خبيرة التغذية إلى الاهتمام بشرب الماء وتناول طبق السلطة بشكل دائم.

وشددت فرح على أهمية تنظيم أوقات الوجبات والعودة تدريجيا إلى النظام الغذائي العادي السابق لشهر رمضان، وعدم المبالغة في الطعام من حيث الكمية والنوعية.

ونصحت استشاري التغذية بتناول وجبة إفطار خفيفة في أيام العيد، مشيرة إلى أن تناول وجبات ثقيلة خلال أيام العيد أحد الأخطاء الشائعة.

وحذرت من التركيز على تناول الحلوى المختلفة مثل الكعك والبسكويت، خاصة في صباح أول أيام العيد، موضحة أن ذلك قد يتسبب في إرباك الجهاز الهضمي، وذلك بحسب “سبوتنيك”.