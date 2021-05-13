إنفوجراف.. 6 سلوكيات صحية في عيد الفطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجد البعض صعوبة في العودة لروتين الحياة اليومي بعد انتهاء شهر رمضان خاصة ما يتعلق بالاستيقاظ مبكرا وتناول الطعام صباحا على غير المعتاد.

ورغم أن تطويع الجسم للعودة لحياة ما قبل رمضان يبدأ من صبيحة عيد الفطر، فإن بعض الطقوس الغذائية المتوارثة قد تعيق ذلك أو تصعب المهمة، لذا من الضروري التعرف على الأطعمة والمشروبات التي يفضل تناولها والأخرى الواجب التقليل منها.

”الخليج 365” ترصد في الإنفوجراف التالي، بعض السلوكيات الصحية، التي تساعد الجسم على العودة إلى الروتين اليومي المعتاد بعد عيد الأضحى,



