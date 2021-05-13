شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السعرات الحرارية لكحك وبسكويت العيد.. القطعة الواحدة تتجاوز 220 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنوع أطباق الحلوة على مائدة عيد الفطر المبارك، فلم يخل أى بيت من الكحك بأنواعه المختلفة والبسكويت والبيتى فور والغريبة، الذى يتم تناوله مع فنجان من الشاى بالحليب تلك العادة من أبرز عادات المصريين لاستقبال الساعات الأولى من أول أيام العيد.

إلا أن الإفراط فى تناول الكحك والبسكويت يعرضك لمخاطر صحية واضطرابات بالجهاز الهضمى وانتفاخ المعدة، بجانب ذلك فإنه يؤثر على وزنك ويمنحك مئات السعرات الحرارية التى تعرضك للسمنة المفرطة.



وطبقا لتقرير نشر فى موقع healthline، يوضح خلاله حجم السعرات الحرارية بحلوى العيد والتى تشمل : وطبقا لتقرير نشر فى موقع healthline، يوضح خلاله حجم السعرات الحرارية بحلوى العيد والتى تشمل : الكحكة الواحدة السادة تحتوى على 180 سعر

قطعة الكحك بالعجمية أو المكسرات تحتوى من 200 إلى 220

قطعة الكحك بالملبن تحتوى على أكثر من 220

قطعة الغريبة تحتوى من 140 إلى 160

قطعة البيتي فور تحتوى من 80الى 100

قطعة بسكويت النشادر من 80 إلى 90

وتكمن مخاطر حلوى عيد الفطر المبارك فى كميات السكر الكبيرة التى تحتوى عليها والدهون والزيوت المشبعة بها تلك الأطعمة، وبالتالي قد تحدث اضطرابات بالجهاز الهضمى وامساك وانتفاخ المعدة، بالإضافة إلى أن السعرات الحرارية بها تعرضك للسمنة ومضاعفاتها المعروفة.

وأوصى الخبراء بعدم الإفراط فى تناول تلك الحلويات خاصة لمرضى القلب والسكر وضروري تناول الأدوية المحددة لتجنب مخاطرها بسبب ارتفاع مستويات السكر والكوليسترول، مع ضرورة تناول الماء بكثرة بما لايقل عن لتر يوميا، لخفض مخاطرها.

ولابد من الاكتفاء بتناول قطع محدودة على مدار اليوم حتى لاتصاب بوعكة صحية واضطرابات المعدة واستبدال الحلويات بفواكه تمنحك الترطيب مثل البطيخ والكانتلوب.