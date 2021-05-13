شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الوقت المناسب لتنظيف الأسنان وما الطريقة الصحيحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد عادات التنظيف الجيدة في الحفاظ على صحة أسنانك قوية وخالية من التسوس، لذلك يوصى بتنظيف الأسنان مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل، ويختلف الخبراء حول التوقيت المثالى لتفريش الأسنان قبل وجبة الإفطار أم بعدها، ويوضح موقع "تايمز أوف انديا" التوقيت المناسب لغسل الأسنان والطريقة الصحيحة لتحقيق اكبر استفادة.

- الوقت المناسب لتنظيف أسنانك

وفقًا لبعض الخبراء في مجال علوم الأسنان، فإن تنظيف أسنانك بعد تناول وجبة الإفطار مفيد جدًا لمينا الأسنان وصحة الفم بشكل عام، ووفقًا لبعض الدراسات فإن غسل الأسنان عند الاستيقاظ أيضًا وقبل تناول وجبة الإفطار مفيد أيضًا لأنه يساعد فى التخلص من طبقة البلاك ورائحة الفم الكريهة الناتجة عن تكاثر البكتيريا المسببة للبلاك ليلًا أثناء النوم، علاوة على ذلك، يؤدي تنظيف الأسنان في الصباح أيضًا إلى زيادة إنتاج اللعاب مما يساعدك على تكسير الطعام والقضاء على البكتيريا الضارة الموجودة في الفم.

- قواعد تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار

يدعو بعض خبراء طب الأسنان إلى تنظيف الأسنان بعد الوجبة الأولى لأن ترك جزيئات الطعام من الوجبة الصباحية في فمك لفترة طويلة يمكن أن يشجع على نمو البكتيريا، ومع ذلك، إذا اخترت تنظيف أسنانك بعد تناول وجبة الإفطار، فعليك الانتظار 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الأطعمة الحمضية، حيث يعتبر الخبز والفواكه المجففة والحمضيات والقهوة كلها حمضية ويجب توخي الحذر أثناء تنظيف أسنانك بعد تناولها، والانتظار لبعض الوقت ضروري لحماية أسنانك ومينا الأسنان.

- الطريقة الصحيحة لتنظيف أسنانك

لن يكون تنظيف أسنانك مرتين مفيدًا إذا لم تقم بذلك بشكل صحيح، وهذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيف أسنانك.

الخطوة 1: بلل رأس الفرشاة وأضف إليها كمية صغيرة من معجون الأسنان بالفلورايد.

الخطوة 2: حرك الفرشاة ببطء إلى كل ركن من أركان أسنانك، افعل ذلك لمدة دقيقتين وحاول ألا تضغط كثيرًا.

الخطوة 3: بصق أي بقايا من معجون الأسنان واشطف فمك بالماء.

الخطوة 4: نظف لسانك بالفرشاة لتنظيف البكتيريا أو استخدم مكشطة اللسان.

الخطوة 5: اشطف لسانك جيدًا ثم استخدم غسول الفم.