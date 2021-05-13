شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى الفستق بشرتك من التجاعيد والشيخوخة المبكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الفستق عناصر غذائية وفيتامينات هامة لصحة الجسم والبشرة، وبجانب أنه من المكسرات اللذيذة التى لها عشاق كثر، إلا أنها قد تكون وسيلة فعالة للحصول على بشرة صحية ونضرة.





وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، يحتوى الفستق على معظم أنواع العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والأحماض الأمينية والدهون والألياف، كما أنه غني بأنواع المعادن التي يحتاجها الجسم بشدة مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والصوديوم - بما في ذلك الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين K.

ويلعب الفستق دورا فى الحفاظ على البشرة وصحتها، وفيما يلى أهم فوائد الفستق على بشرتك:



1. يغذى البشرة 1. يغذى البشرة

يحتوى الفستق على عدد من المعادن التي يحتاجها الجسم بشدة مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والصوديوم، التى تعمل على ترطيب الجلد والشعر، وتجعل البشرة أكثر رطوبة ونعومة.



2. يضيء بشرتك بشكل طبيعي 2. يضيء بشرتك بشكل طبيعي البشرة المتوهجة تعني بشرة صحية خالية من حب الشباب أو الرؤوس السوداء أو مشاكل الوجه الأخرى ، لذا يعمل الفستق على اضفاء اللمعان على بشرتك لانه غني بالأحماض الدهنية.

3. يمنع الشيخوخة المبكرة

بصرف النظر عن احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يحتوي الفستق أيضًا على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ ، ج ، هـ ، ك ، بالإضافة إلى أنواع فيتامينات ب المعقدة بما في ذلك الثيامين ، الريبوفلافين ، النياسين ، حمض الفوليك وحمض البانتوثنيك والكولين والبيتين، التى تعمل على حماية الجلد من تلف الخلايا بسبب الأشعة فوق البنفسجية والتلوث الذي يعد أحد مسببات ظهور علامات الشيخوخة على الجلد.



4. مرطب طبيعي 4. مرطب طبيعي زيت الفستق هو مرطب طبيعي ممتاز للبشرة، ويمنحك بشرة ناعمة بشكل طبيعي.