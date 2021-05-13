صحة ورشاقة

كيف تتخلصين من ارتفاع درجة حرارة طفلك بدون مضادات حيوية؟

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القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير نشر فى موقع the health" " من تناول الأطفال  مضادات حيوية فى حالة ارتفاع درجة الحرارة، إذا كان طفلك مصابًا بأى من الأمراض الفيروسية المنتشرة،  مؤكدا أن ذلك يسبب ارتفاعا أكبر فى درجات الحرارة، وإصابة الطفل بالكثير من المضاعفات .

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وأضاف التقرير  أن الإصابة بالأمراض الفيروسية تحتاج إلى انتظار توقيت خروج الفيرس فى الجسم لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام ، مع اتباع عدد من الخطوات أبرزها هى :

 

1 اتباع الكمدات بالمياه الفاترة على مدار اليوم.

 

2 استخدام خافض الحرارة .

 

3 تناول الأطعمة الخفيفة لمنع تعرض الطفل للقىء .

 

وأشار الخبراء إلى أن الأمراض الفيروسية لا تحتاج إلى مضادات حيوية على الإطلاق، ولابد من استشارة الطبيب للتعرف على سبب ارتفاع درجة حرارة الطفل، حيث إنه من الممكن أن تكون درجات الحرارة 39 درجة لا تتعدى الـ 40 درجة مئوية إلا أن الطفل يشعر بهمدان وعدم القدرة على الحركة بصورة مستمرة ، وهنا تكون الخطورة بصورة أكبر .

وأضافوا، أن الطفل يصاب بارتفاع درجات الحرارة لعدد من الأسباب، منها تعرضه للأنفلونزا ونزلات البرد، أو التهاب فى الحلق، وأمراض الجهاز التنفسى مثل التهاب الرئة، كما أن هناك عدد من الفيروسات التى يمكن أن تسبب أعراض جلدية ومنها، الطفح الجلدى مثل الطفح الوردى، أو جدرى الماء، أو تقرحات فى الفم، ولهذا لابد أن تنتظر الأم المزيد من الوقت لعدة أيام قبل الاقبال على العلاج الدوائى ، مع مراعاة منح خافض الحرارة بصورة مستمرة ومتابعة حالة الطفل .

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وأشار الخبراء إلى أنه من الممكن أن تنتهى أزمة ارتفاع الحرارة خلال 3 أيام على الأكثر.

 

 

 

 

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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