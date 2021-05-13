شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكه تساعد فى إنقاص الوزن.. تناول التفاح والمشمش والجريب فروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفاكهة جزءا مهما من نظام غذائي صحي، لأنها توفر لك العناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الجسم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، وكذلك هناك بعض أنواع الفاكهة التى يمكنها تعزيز فقدان الوزن خاصة تلك منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف، ويمكنك الاستفادة من تناول الفاكهة للمساعدة فى إنقاص الوزن والاستمتاع بها في أي وقت سواء كان ذلك أثناء الإفطار أو الغداء أو العشاء، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- فيما يلى.. 5 فواكه يمكن إدراجها فى نظامك الغذائى لتحقيق أهداف انقاص الوزن:

على الرغم من أنه ليس كل الفواكه يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، ولكن هناك 5 أنواع يمكن أن تساعد بتحقيق ذلك:

1- التفاح

التفاح غني بالألياف والحديد وهو جيد جدًا لفقدان الوزن، حيث يساعد التفاح في زيادة عملية التمثيل الغذائي وتقليل دهون البطن.

2- الجريب فروت

يحتوي الجريب فروت على نسبة منخفضة من السكر وله العديد من الفوائد الصحية المختلفة بما في ذلك فقدان الوزن، حيث يمكن أن يساعد تناول الجريب فروت قبل الوجبات في فقدان دهون البطن وخفض مستويات الكوليسترول فى الدم.

3- الموز

يعتقد الكثير من الناس أن تناول الموز يمكن أن يتسبب فى زيادة وزنهم، لكن هذا ليس صحيحًا، حيث يحتوى الموز على نشا مقاوم مما يساعد في حرق الدهون والتحكم في الشهية، كما يساعد الموز على بناء العضلات.

4- المشمش

يعتبر المشمش من الفواكه التى تساعد فى فقدان الوزن، فهو مصدر غنى بالألياف غير القابلة للذوبان، والتى تمتص كمية كبيرة من الماء، بما يساعدك على الشعور بالامتلاء والشبع لفترة أطول بعد تناول الطعام، وقد أثبتت العديد من الدراسات فعاليته فى عملية فقدان الوزن.

5- التوت

يعتبر التوت غنى بالعديد من العناصر الغذائية كما أنه منخفض السعرات الحرارية، حيث يساعد التوت في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل ضغط الدم وتقليل الالتهابات، وهو مفيد جدًا للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.