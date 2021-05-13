شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الفسيخ والرنجة فى العيد.. تصيبك بالنقرس وتسبب التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثير من الناس خلال أيام عيد الفطر المبارك إلى تناول الأطعمة المملحة كنوع من التغيير عن الأطعمة الدسمة خلال شهر رمضان، وهنا من الممكن الإصابة بالنقرس نتيجة تناول الكثير من السمك المملح والذى يسبب التهاب المفاصل وزيادة معدلات الألم، وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بصورة طبيعية.

وطبقا لتقرير نشر فى موقعhealth line الطبى فإن مرض النقرس يعتبر أحد أنواع التهاب المفاصل الذى ينشأ عند بعض الأشخاص الذين لديهم نسبة مرتفعة من حمض اليوريك فى الدم، إذ يكون حمض اليوريك بلورات شبيهة بالإبر داخل المفاصل، ما يتسبب فى حدوث أعراض المرض، وأوضح أن هناك عددًا من الأكلات الممنوعة لدى مريض النقرس، عند شعورة بأى التهابات فى المفاصل ولابد من تجنبها ، حتى لا ترتفع نسبة النقرس فى الدم:

1 .اللحوم.

2 .الكبدة.

3 .البقوليات مثل الفول واللوبيا.

4 .الشيكولاتة.

5 .الأطعمة المملحة.

وأوضح الموقع أن أهم وأبرز العلاجات لمرض النقرس تعتمد على الابتعاد عن كل الأطعمة المشار إليها التى تسبب ارتفاع نسبة حمض اليوريك فى الدم، وأبرزها السمك المملح الذى يرفع حمض اليويريك مباشرة فى الدم، ولفترة زمنية طويلة تتراوح ما بين 30 إلى 45 يومًا، ثم يحاول المريض متابعة نسب الحمض من خلال التحاليل المعملية مرة أخرى، كما أوضح أن النقرس عادة ما يصيب الرجال أكثر من السيدات فى سن مبكرة.