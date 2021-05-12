السعودية تعلن استقبال الحالات الحرجة لمصابي مستشفى "ابن الخطيب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، استعدادها لإعادة تأهيل مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، الذي تعرض إلى حريق نهاية الشهر الماضي، مؤكدة أن مستشفياتها تستقبل الحالات الحرجة ممن أصيبوا بتلك الحادثة.

وأعلنت السفارة السعودية في بغداد في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، "صدور توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، هدية للشعب العراقي".



كما أبدت المملكة استعدادها، بحسب البيان، "استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة العاهل السعودي".





وتشهد العلاقات السعودية العراقية، حالة من التنامي المتصاعد خاصة بعد تسنم مصطفى الكاظمي لمهام رئاسة الوزراء، العام الماضي، والتي تمثلت بجملة من أطر التعاون وتوقيع الاتفاقيات في مجال الطاقة والاقتصاد والأمن.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل إلى العاصمة بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية التقى لبحث أواصر تعزيز العلاقات وتعضيد أطر التعاون العسكري والامني.





ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى إثر ذلك، استقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، كما قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إعفاء مدير صحة الرصافة عبدالغني الساعدي ومسؤولين آخرين في المستشفى، عقب حادث الحريق.