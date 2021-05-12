أفضل الأطعمة والمشروبات في العيد.. افعل ولا تفعل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجد البعض صعوبة في العودة لروتين الحياة اليومي بعد انتهاء شهر رمضان، خاصة ما يتعلق بالاستيقاظ مبكرا وتناول الطعام صباحا على غير المعتاد

ورغم أن تطويع الجسم للعودة لحياة ما قبل رمضان يبدأ من صبيحة عيد الفطر، فإن بعض الطقوس الغذائية المتوارثة قد تعيق ذلك أو تصعب المهمة، لذا من الضروري التعرف على الأطعمة والمشروبات التي يفضل تناولها والأخرى الواجب التقليل منها.

الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر، قالت إن من الضروري مراعاة عدم الإفراط في تناول بعض الأكلات المرتبطة بالعيد، وعلى رأسها الكعك والبسكويت.



وأوضحت ليندا لـ"الخليج 365"، أن حلوى العيد باختلاف أصنافها عبارة عن دقيق والكثير من السمن والسكر والمكسرات والتمر، ما يجعل منه مكون ذو سعرات عالية جدا.





وحذرت من الإفراط في حلوى العيد لما يسببه من زيادة كبيرة في الوزن خلال وقت قصير والإصابة بأمراض السكري وضغط الدم، موضحة أن السبب الرئيسي للإصابة بالجلطات هو الدهون الثلاثية التي تتكون نتيجة تناول أطعمة مليئة بالسكر (الحلويات) والدهون.

وذكرت أن تناول الكعك والبسكويت بعد الأكل مباشرة يسبب عسر هضم وبعض المشاكل في الجهاز الهضمي، موضحة أن إفراط المصابين بأمراض مزمنة في تناول حلوى العيد يؤدي إلى تدهور حالاتهم الصحية.

ورأت أن الإفطار على وجبة ثقيلة وعدم الالتزام بغذاء صحي أول يوم في عيد الفطر سيمر بأقل الأضرار إن كان لمرة واحدة وليس كل الوجبات، موضحة أنه في كل الحالات غير محبذ ذلك لأنه سيضر بالمعدة.

سلوكيات صحية في عيد الفطر





الطبيبة المختصة قدمت مجموعة من النصائح الطبية لتجنب حدوث مشاكل صحية وقضاء عيد سعيد، كالتالي:

1- تجنب الإكثار من حلوى العيد





يفضل تناول حلوى العيد صباحا بين وجبتي الإفطار والغداء، على أن يكون بضع قطع أيا كان صنف الحلوى، وحال الاضطرار لتناولها ثانية في الزيارات والعزومات يكون القدر بسيطا، مع الامتناع تمام عنها في المساء.

2- الإفطار على طعام خفيف

تتكون الوجبة من الجبن والفول والبيض والتونة وكل الأطعمة التي تصلح لوجبة الإفطار.

3- تجنب الأطعمة المقلية





يفضل الامتناع عنها في كل الوجبات، لكن حال الاضطرار إلى تناولها يجب أن يكون خلال وجبتي الإفطار أو الغداء، وتجنبها نهائيا في العشاء.

4- تجنب المشروبات الغازية

يفضل عدم تناول المياه الغازية في العموم، لكن حال الرغبة في شربها يفضل أن تكون في الوجبات الصباحية والابتعاد عن فترة المساء.

5- تبكير العشاء

من الضروري عدم تناول أطعمة غنية بالدهون والسكريات والنشويات في المساء، واستبدالها بأطعمة خفيفة مثل وجبة الإفطار، مع تبكير موعد العشاء وعدم تأخيره.

6- الإكثار من المياه

من أهم السلوكيات التي يجب أن يحرص عليها الجميع خلال اليوم هو الإكثار من شرب الماء، وعدم تناسي ذلك أو استبداله بمشروبات محلاة بسكر أو مياه غازية.



