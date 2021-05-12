شكرا لقرائتكم خبر عن هل التعب والإرهاق علامة مبكرة على الإصابة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال والحمى ليسا وحدهما من علامات الإصابة بفيروس كورونا، تعمل الأعراض غير العادية التي كانت أقل شيوعًا في السابق كمؤشرات مبكرة للمرض وتتطلب الاهتمام، يمكن أن يكون التعب أحد هذه العلامات المبكرة للفيروس التاجي، في هذا التقرير نتعرف.. هل التعب والإرهاق علامة مبكرة على الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وبحسب ما ذكر المتعافون من كورونا، يمكن أن يكون إجهاد كورونا مختلفًا عن أي إجهاد أو تعب آخر ومع ذلك، فإن التعب هو علامة شائعة يمكن الشعور بها بسبب العديد من العوامل - الجفاف أو الإجهاد أو المرض المزمن أو خيارات نمط الحياة السيئة.

كيف تفرق بين التعب الناتج عن فيروس كورونا وغيره من أشكال التعب؟

قال الخبراء الطبيون ودراسات الحالة إن المزيد والمزيد من الأشخاص معرضون للإصابة بالتعب خلال أيام ما قبل ظهور الأعراض ويمكن أن يستمر ذلك لفترة طويلة.

يمكن أيضًا أن تكون شدة هذه الأعراض ثابتة بدرجة كافية بحيث لا يتم تجاهلها ويمكن أن تصيب الأشخاص في أي عمر، صغارًا وكبارًا ، بما في ذلك الأطفال.

هل الإرهاق والضعف علامة شائعة على انتشار فيروس كورونا الجديد ؟

يمكن أن يكون التعب علامة شائعة ليس فقط على كورونا، ولكن أيضًا للأمراض الفيروسية الأخرى ومع ذلك، يمكن أن تكون شدة الأعراض ومدتها أكثر حدة مع الإصابة بفيروس كورونا.

وفقًا للخبراء، يحدث الإرهاق بسبب السيتوكينات التي يطلقها جهاز المناعة في الجسم لتخفيف العدوى والالتهابات.

يمكن أن تجعلك عواقب مكافحة العدوى، حتى في المرحلة الأولى، تشعر بالملل والتعب والإرهاق الشديد.

وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية ، يعد التعب الآن ثالث أكثر العلامات شيوعًا لعدوى كورونا.

كيف يختلف عن التعب العادي؟

يمكن أن يشعر الإرهاق والتعب بالتشابه الشديد، ولكنهما مختلفان. ومع ذلك ، هناك بعض الاختلافات الجديرة بالملاحظة.

من الناحية الطبية ، يمكن أن يكون التعب شكوى شائعة عند فقدان مستويات الطاقة ومع ذلك ، يمكن أن تستمر لعدة ساعات وعادة ما يتم حلها بعد الحصول على قسط جيد من الراحة والتعافي.

من ناحية أخرى، يمكن أن يستمر إرهاق كوفيد-19 لفترة أطول ، مما يجعل من الصعب للغاية القيام بأي مهام ويستمر بغض النظر عن النوم.

يمكن أن تؤدي نوبة الإرهاق أيضًا إلى جعل الشخص يشعر بالملل الشديد والألم والافتقار إلى الطاقة كما هو الحال مع كورونا ، لا يمكن أن تكون الشدة والمدة مختلفة فحسب ، بل يمكن أن تكون مصحوبة أيضًا ببعض العلامات الأخرى.

يُنظر الآن إلى هذه الأعراض العامة على أنها علامات قد تساعد المريض على التمييز بين التعب الطبيعي والتعب الناتج عن فيروس كورونا.

يمكن أن يكون الشعور بالضيق والإرهاق من الأعراض الشائعة للعدوى الفيروسية وبعض الاضطرابات.

في حين أن كلاهما من علامات الالتهاب، يصفه بعض الخبراء على أنهما سابقة لمرض حقيقي ويمكن أن يجعل الشخص يشعر بالتعب الشديد، ويصعب حتى النهوض من السرير دون سبب حالي.

1- الضعف والدوار

قد يكون الشعور بالضعف أو الدوار أيضًا علامة على إصابتك بالمرض يمكن أن تكون مشاعر الضعف غير المبررة أو الشعور بالقشعريرة أو الشعور بالحر أو البرودة بشكل غير عادي علامة على أن الجسم يقاوم الالتهاب.

2- انخفاض في عدد الصفائح الدموية

اقترحت تقارير أحدث أنه إلى جانب التعب، يمكن أن يكون انخفاض عدد الصفائح الدموية ، والذي يمكن أن يمر بسهولة دون أن يلاحظه أحد خلال هذه الأوقات ، مؤشرًا مبكرًا لكورونا إذا تم تجاهل هذه الأعراض ، فقد تكون قاتلة أو تزيد التشخيص سوءًا.

3- أوجاع وآلام في العضلات

في حين أن التعب قد يكون علامة شائعة تظهر قبل الحمى أو ضيق التنفس، يقترح الأطباء أن التعب والضعف في المراحل المبكرة يمكن أن يكون مصحوبًا عادةً بألم عضلي (ألم عضلي)، وهو ألم في الجسم يمكن أن يزيد التعب والإرهاق.

آلام العضلات هي أيضًا أحد أعراض كورونا في حد ذاتها والتي قد يكون من الصعب محاربتها - تسبب ألمًا حادًا في الظهر أو المفاصل أو صداعًا لا يزول.