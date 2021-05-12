شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللحوم الدسمة؟ تهدد قلبك وتدمر الكلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تعدد فوائد تناول اللحوم لجسم ونمو الانسان، لأنها مصدر هام ورئيسى للبروتين وعناصر الزنك والحديد اللازمة لتعزيز المناعة وتقوية العضلات، إلا أن تناول اللحوم الدسمة التى تحتوى على كميات كبيرة من الدهون الضارة، قد تعرضك للعديد من المخاطر.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فإن مخاطر تناول اللحوم الدسمة على صحتك لاتعد ولاتحصى، حيث ترتبط اللحوم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وخطر الوفاة أيضا.

ومن أبرز أضرار الإفراط فى تناول اللحوم الدسمة الآتى: