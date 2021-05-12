شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل نظام غذائي لجسمك النباتى أم الحيوانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيهم أكثر صحة، أن تكون شخصا نباتيا أم آكلا للحوم، استمر هذا النقاش لسنوات ولم يتمكن الباحثون من التوصل إلى نتيجة محددة.

هناك دراسات تظهر فوائد كل من النظام الغذائي النباتي وتناول اللحوم، ومع ذلك سواء كنت نباتيًا أو من آكلي اللحوم فمن الجيد تضمين المزيد من الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

ويوصى خبراء التغذية بتناول 5 أنواع من الخضار ونوعين من الفاكهة كل يوم لصحة جيدة، ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، أصبحت النباتية اتجاها بين المشاهير، إلا أن تناول اللحوم أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين والعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك، ولكن تناول اللحوم بكثرة يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفيما يلي بعض الحقائق المرتبطة بالنظام الغذائي النباتي والنظام الغذائي غير النباتي الذي سيساعدك على اختيار نظام غذائي أفضل لنفسك.



تناول اللحوم أم الخضراوات

كشفت دراسة عُرضت في المؤتمر الأوروبي للسمنة (ECO) هذا العام أن النباتيين يتمتعون على ما يبدو بمؤشر حيوي للمرض أكثر صحة من آكلي اللحوم.

وفي الدراسة التي شملت أكثر من 166000 بالغ في المملكة المتحدة، قارن الباحثون من جامعة جلاسكو الخيارات الغذائية للمشاركين ومؤشرات الدم والبول الحيوية المتعلقة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والكبد والعظام وصحة المفاصل ووظائف الكلى.

ووجد الباحثون أنه مقارنة بآكلى اللحوم، كان لدى النباتيين مستويات أقل بكثير من 13 مؤشرًا حيويًا، لكن الدراسة نفسها وجدت أيضًا أن النباتيين لديهم مستويات أقل من المؤشرات الحيوية المفيدة بما في ذلك البروتين الدهني عالي الكثافة الكولسترول الجيد (HDL) وفيتامين د والكالسيوم (المرتبط بصحة العظام والمفاصل) مقارنة بأكل اللحوم. أولئك الذين لا يأكلون اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك (نباتي) لديهم أيضًا مستوى أعلى بكثير من الدهون (الدهون الثلاثية) في الدم وسيستاتين سي (مما يشير إلى ضعف الكلى).



اللحوم

هذا شيء قد يرغب آكلو اللحوم في سماعه، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition العام الماضي أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم يتمتعون بصحة نفسية أفضل من النباتيين، ووُجد أن النباتيين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق وإيذاء النفس مقارنة بأكل اللحوم.

ومن المرجح أن يكون النباتيون أنحف وأقل انفتاحًا من آكلي اللحوم فى عام 2020، خلصت دراسة واسعة النطاق أجريت في معهد ماكس بلانك لعلوم الإدراك البشري والدماغ (MPI CBS) بالتعاون مع مستشفى جامعة لايبزيغ إلى أن النباتيين يميلون إلى أن يكونوا أقل نحافة وأقل انفتاحًا من آكلي اللحوم.

وأوضحت الدراسة أنه كلما قلت المنتجات الحيوانية في النظام الغذائي للشخص انخفض مؤشر كتلة الجسم (BMI) في المتوسط ​​وبالتالي وزن جسمه، ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nutrients أيضًا ارتباطًا بين اختيار النظام الغذائي للشخص وشخصيته، ووفقًا للباحثين فإن الأشخاص الذين يأكلون في الغالب الأطعمة النباتية هم أكثر انطوائية من أولئك الذين يتغذون بشكل أساسي على المنتجات الحيوانية.

وأشار الباحث إلى أن أحد أسباب ذلك قد يكون أن الأشخاص الانطوائيين يميلون إلى اتباع عادات غذائية أكثر تقييدًا أو يكونون أكثر انعزالًا اجتماعيًا بسبب عاداتهم الغذائية.

يرتبط استهلاك الكثير من اللحوم خاصة اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون، بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2، وبعض أنواع السرطان وزيادة خطر الوفاة.

النظام الغذائي الذي يحتوي على المزيد من الأطعمة النباتية والقليل من اللحوم أفضل للصحة العامة، لذا تعتبر حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تتكون أساسًا من الأطعمة النباتية مع تناول كميات منخفضة من اللحوم ومنتجات الألبان، واحدة من أكثر النظم الغذائية صحة في العالم. الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي يحدون من استهلاكهم للحوم الحمراء إلى بضع مرات فقط في الشهر. من بين الفوائد الصحية العديدة، من المعروف أن هذا النظام الغذائي يساعد في الوقاية من أمراض القلب والتحكم في مرض السكري.