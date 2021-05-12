شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الإفراط فى الطعام.. يُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفراط في الطعام يمكن أن يضر بصحتنا بأكثر من طريقة، يمكن أن يؤدي إلى تمزق المعدة ويمكن أن يسبب تغييرات في التكوين العام للجسم، تقول الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء إن الإفراط في تناول الطعام في بعض الأحيان لا يسبب أي آثار جانبية، ولكن إذا تم القيام به بانتظام يمكن أن يؤثر على وزن الجسم وتركيز الدهون ومستويات السكر في الدم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلي.. 5 آثار جانبية للإفراط في تناول الطعام بانتظام:

1- تراكم الدهون المفرط

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام بشكل متكرر إلى إبطاء عملية الهضم مما يؤدي بدوره إلى تخزين الطعام في المعدة لفترة أطول من الوقت، وهذا بدوره يُعزز تخزين الدهون الزائدة في الجسم، كما يمكن أن يؤدي الحصول على عناصر غذائية أكثر مما يحتاجه الجسم أيضًا إلى زيادة الوزن والسمنة.

2- الإصابة بداء السكري

تقول جمعية السكري الأمريكية إن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن مما يزيد من خطر الإصابة بداء السكرى من النوع 2، حيث يؤدي الإفراط في تناول الطعام المزمن إلى توقف خلايا الدم عن تحويل الجلوكوز إلى طاقة مما يجعل من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

3- قلة النوم

يمكن أن يؤدي الإفراط في الطعام إلى الخمول ويؤثر على نمط النوم لأنه يسبب الشعور بعدم الراحة في المعدة ويجعل من الصعب النوم جيدًا.

4- يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن الإفراط في تناول الطعام يساعد بإفراز هرمون التوتر الذي بدوره يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، حيث يكون الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية بمقدار 4 مرات إذا كانوا يفرطون بتناول الطعام.

5- التأثير على عمل الدماغ

يمكن أن تسبب الكثير من السعرات الحرارية فى فقدان الذاكرة وتدهور القدرات العقلية، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى تعطيل إنتاج الهرمون الذى يساعد في نقل إشارات الشعور بالشبع والامتلاء إلى المخ.

فيما يلى.. نصائح لمنع الإفراط في الطعام

1- تناول الطعام ببطء وامضغه بشكل صحيح لتحسين عملية الهضم.

2- تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول.

3- تضمين نظام غذائي غني بالبروتين لتقليل الشعور بالجوع.