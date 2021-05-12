شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الفحوصات الطبية اللازمة بعد التعافى من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعافيت مؤخرًا من كورونا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيجب أن تحصل على الاختبارات المذكورة لاحقا، لتحديد ما إذا كانت العناصر الحيوية الخاصة بك قيد الفحص أم لا.



اختبارات بعد اتعافى من كورونا

اختبارات ما بعد التعافي لمرضى Covid-19 المتعافين

نظرًا لأن فيروس كورونا يمكن أن يترك آثارًا جانبية طويلة الأمد، فمن الضروري التحقق من أداء جسمك، ولهذا السبب يجب عليك إجراء بعض الاختبارات اللازمة، وذلك وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"

اختبار الأجسام المضادة IgG

ينتج جهاز المناعة في جسمك بروتينات تسمى الأجسام المضادة بعد إصابتك بفيروس كورونا، سيساعدك الحصول على اختبار الأجسام المضادة igG على تحديد مدى حمايتك المناعية وما إذا كان يمكنك التبرع بالبلازما أم لا، وإذا كنت ترغب في التبرع بالبلازما ، فيجب عليك إجراء اختبار الأجسام المضادة في غضون شهر من الشفاء.

اختبار الجلوكوز والكوليسترول

تشير التقارير إلى أن الفيروس التاجي يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتجلط ، وهذا هو السبب في أنه من الضروري مراقبة العناصر الحيوية الخاصة بك، ويعد تتبع مستويات الجلوكوز في الدم وضغط الدم أمرًا ضروريًا للأشخاص الذين يتعافون، لأن الفيروس يسبب تقلبًا في هذه الأرقام، فمن الضروري إجراء هذا الاختبار للأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 أو الكوليسترول أو المعرضين لمضاعفات القلب.

اختبار CBC

اختبار تعداد الدم الكامل أو اختبار CBC هو اختبار دم يستخدم لتقييم صحتك العامة عن طريق قياس الأنواع المختلفة من خلايا الدم مثل كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء، الصفائح الدموية، سيساعد إجراء هذا الاختبار في تحديد مدى استجابتك لعدوى كوفيد، ويمكن أن يساعدك أيضًا في معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية بعد الشفاء.

اختبار فيتامين د

ينصح المرضى الذين يعانون من كورونا بمكملات فيتامين د لمساعدتهم على التعافي، نظرًا لأن هذا الفيتامين مهم لوظيفة المناعة ، فإن إجراء هذا الاختبار سيساعدك على إعطائك فكرة عما إذا كان هناك نقص.

اختبارات الوظائف العصبية

تشمل الآثار الجانبية لـ Covid-19 أعراضًا عصبية ونفسية ، والتي قد تظهر بعد أسابيع أو أشهر من تعافيك من المرض، بالنظر إلى ذلك ، يوصي خبراء الرعاية الصحية بإجراء هذه الاختبارات بعد أسابيع قليلة من الشفاء. يجب عليك مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة في حالة ظهور أعراض مثل ضباب الدماغ أو القلق أو الدوخة أو الإرهاق. كما لوحظ أن النساء فوق سن الأربعين أكثر عرضة للإصابة بأعراض عصبية ونفسية.

مسح الصدر

يمكن أن يكون لعدوى Covid-19 تأثير دائم على رئتيك ، مما قد يكون ضارًا إذا تركت دون تشخيص أو علاج. لذلك ، قم بإجراء فحوصات على الصدر لمعرفة الدقة في الكشف عن شدة المرض ومعرفة مستوى إصابة الرئة الناجم عن فيروس كورونا.

تصوير القلب وفحوصات القلب

اشتكى العديد من الأشخاص المصابين بـ كورونا من عدوى Covid-19 التي يُعتقد أنها تسبب الالتهاب ، والذي يمكن أن يتسبب في تلف عضلات القلب ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ويجب على مرضى كوفيد المتعافين إجراء فحوصات التصوير واختبارات وظائف القلب ، خاصة إذا كانوا يعانون من عدوى متوسطة أو شديدة. يجب عليك أيضًا التفكير في هذا الاختبار إذا كنت تعاني من ألم في الصدر.