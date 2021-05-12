شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى تناول الكشرى فى العيد.. هيقوى مناعتك ويحافظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكشري من أشهر الأطباق المصرية المعروفة عالميًا والذى يتكون من الأرز والمكرونة والحمص والعدس وصلصة الطماطم ويعلوها البصل المقلي المقرمش، وبعد صيام شهر رمضان ينتظر عشاق الكشرى قدوم عيد الفطر المبارك لتناول طبقهم المفضل فى بداية أول يوم العيد، ويقدم التقرير التالى بعض الفوائد التي يستطيع الكشري تقديمها والتي تجعله وجبة مثالية، وفقا لتقرير لموقع healthyfood.

فوائد الكشرى للصحة فى عيد الفطرصديق للنباتيين

الكشرى بديل جيد للغاية للنباتيين فهو بديل رائع للحوم لأنها تحتوي على ما يحتاجه الجسم مثل الدهون والألياف والبروتينات ويؤكد خبراء التغذية الذين ينصحون بأن تناول وصفة الكشري كوجبة كاملة لا يحتاج إلى أي مكونات إضافية.

يساعد في منع السرطان

يحتوي الكشري على بقوليات مثل الحمص والعدس والتي ثبت أنها غنية بمضادات الأكسدة وتعمل أيضًا ضد المواد التي تثبط الخلايا السرطانية مما يجعلها أداة للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان خاصة مع سرطان القولون والمستقيم، كما أنه يحفز البكتيريا الصديقة للجسم والتي تحول الألياف البقولية إلى حمض الزبد الذي يساعد في حماية خلايا القولون.

إضافة أخرى هي أنها تحتوي أيضًا على مكرونة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من الأورام والسرطان كما ثبت أن تناول الكشري بانتظام يساعد في الوقاية من سرطان الثدي.

منع فقر الدم وتقوية المناعة

الكشرى غني بالبروتين لأنه يحتوي على العدس ونسبة عالية من الحديد والمعادن والفيتامينات التي تجعله غذاء مثاليًا لعلاج فقر الدم ويساعد على تقوية جهاز المناعة لديك يوجد أيضًا فيتامين أ ، ب ، ج ، د بالإضافة إلى الدهون والكالسيوم والحديد في صلصة الطماطم التي يحتاجها الجسم.

يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

يحتوي الحمص والعدس على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الكوليسترول الضار في الجسم، يساعد على منع ترسب الدهون ويساعد على الوقاية من أمراض القلب أيضًا.

خفض نسبة السكر في الدم

أحد المكونات الرئيسية للكشري يحتوي على مركبات الكبريت والفلوفونيدات والفيتامينات ومضادات الأكسدة والجليكونين التي تشبه الأنسولين سيكون هذا قادرًا على المساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وسيساعد أيضًا في الحماية من مرض السكري.