253 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة وشفاء 279 شخصاً خلال آخر 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 159 إصابة 213 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 180 ألفاً و945 شخصاً، بينهم 10 آلاف و541 حالة نشطة، وتوفي 3082 شخصاً.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة 3,319,512 شخصًا في جميع أنحاء العالم منذ أن نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتأكدت إصابة أكثر من 159,593,520 شخصًا بالمرض منذ بداية الوباء.



