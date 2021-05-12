شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعد اليوم الخامس من الإصابة بكورونا مهماً عند التعافى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبراء والأطباء أن اليوم الخامس وحتى العاشر من فترة التعافي من فيروس كورونا، التي تبلغ 14 يومًا مهمة وحاسمة للغاية، وغالبًا ما تعتبر هذه الأيام التي يجب الانتباه إليها خلال الجدول الزمني للتعافي، لمراقبة الأعراض، وفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يعد تتبع الأعراض أمرًا بالغ الأهمية عند التعافي؟

حتى لو كانت معظم حالات كورونا خفيفة بطبيعتها ويمكن إدارتها بشكل جيد في المنزل، فهناك حاجة ذات صلة لمراقبة وتقييم الأعراض بعد اليوم الخامس من ظهور الأعراض.

شفاؤك يعتمد كليًا على الأعراض

يمكن أن تكون الأيام الأولى للإصابة محيرة للغاية؛ يعاني العديد من الأشخاص من أعراض خفيفة جدًا أو حتى بدون أعراض ومع ذلك ، يمكن تحديد الشدة الفعلية للعدوى فقط خلال اليوم 5-10.

وفقًا للخبراء، يمكن أيضًا أن تلقي الأيام من 5 إلى 10 من فترة العزلة الضوء على احتمالية حدوث مضاعفات قد تعاني منها بعد كورونا ، وتلمح إلى الخطورة الفعلية للعدوى.

اليوم الخامس وما بعده قد يمثل "المرحلة الثانية" من العدوى

يمكن أن تشعر الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض بشكل مختلف بالنسبة للأشخاص المختلفين، وتعتبر بشكل عام رد فعل للعدوى الفيروسية.

ومع ذلك ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة لاستئصال العدوى ، وفي بعض الأحيان ، يمكن أن يتم تحفيزها بشكل مفرط وتتسبب في تفاقمها، والتي يمكن أن تبدأ من اليوم السادس أو السابع عندما تبدأ معركة كورونا الفعلية لكثير من الناس.

بعد ظهور الأعراض الأولية ، يمكن أن تبدو الأمور وكأنها في حالة استقرار، وتستقر بالنسبة للبعض ، قبل أن تصطدم بمرحلة من التدهور الثانوي.

ما هي الأعراض التي تستدعي الانتباه؟

قد تكون الأيام من 5 إلى 10 هي الوقت الذي يمكن أن تكون فيه شدة الأعراض أكثر حدة، قد يشعر البعض أيضًا أنهم بدأوا في التحسن، لكنهم أصيبوا بموجة من الأعراض المتفاقمة.

قد يكون هذا أيضًا هو الوقت الذي يمكن أن تحدث فيه علامات التحذير من احتمالية دخول المستشفى ، مثل انخفاض مستويات تشبع الأكسجين ، والهذيان ، وزيادة الحمى. يمكن للمرضى أيضًا توقع تفاقم أعراض الجهاز التنفسي ، وعدم الراحة ، والثقل ، ومشاكل التنفس. يمكن أن يحدث نقص الأكسجة ، وهي الحالة الحرجة عندما تنخفض مستويات الأكسجين بشكل كبير دون ظهور أعراض أخرى مرئية في المرحلة الثانية من العدوى.

من هو الأكثر عرضة للإصابة بأعراض أسوأ خلال الأسبوع الثاني؟

الأسباب الكامنة وراء ذلك، يمكن أن تكون جميع العوامل المهمة التي تحدد شدة العدوى والتنبؤ بها مما أشار إليه الأطباء مرارًا وتكرارًا ، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وارتفاع الكوليسترول، والسمنة، والأمراض التي تضر بالمناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالخطورة.

ماذا يجب أن تفعل إذا تفاقمت العدوى؟

من المهم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن الأعراض والكشف عنها واتخاذ الخطوات التالية.

تحتاج حالات كورونا الخطيرة إلى رعاية مناسبة ودعم في المستشفى لذلك ، ابق على اتصال بطبيبك واستمر في تتبع الأعراض (حتى لو بدا أنها تشعر بأنها أقل سوءًا من ذي قبل).

اعتمادًا على أعراضك ، قد تتضمن خطط علاج كورونا استخدام العلاج بالأكسجين التكميلي أو الأدوية التجريبية (لتقليل الالتهاب) أو منع الفيروس من التسبب في مزيد من الضرر.