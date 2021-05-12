شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الشباب للمشروبات المحلاة بالسكر يوميا يزيد فرص الإصابة بسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وثاني سبب رئيسي للوفاة المرتبطة بالسرطان.

ووفقا لموقع " yahoo lifestyle "قالت الجمعية السرطان الأمريكية ،إن معدل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأفراد الأصغر سنًا يتزايد منذ الثمانينيات، حيث تم تشخيص ما يقرب من 180 ألف شخص دون سن الخمسين بهذه الحالة في عام 2020 وحده، ليست العوامل الوراثية فقط هي التي قد تهيئك لهذه الحالة المميتة ،كشفت دراسة جديدة أن اختيارك للمشروب قد يكون عاملاً رئيسياً في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.





وفقًا لبحث نُشر في مجلة BMJ Journal Gut ، فإن شرب المشروبات المحلاة بالسكر في فترة المراهقة والبلوغ قد يزيد من احتمالية إصابة الشخص بسرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر من حياته.

وبمراجعة الأبحاث التي أجريت كجزء من دراسة صحة الممرضات والتي جمعت بيانات عن 116,429 ممرضة مسجلة في الولايات المتحدة من 1991 إلى 2015 ، أكد الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري، أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر للمشاركين كشف خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم المبكر في مرحلة البلوغ. وتتبع الباحثون، سرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر من بين مجموعة فرعية من 41,272 امرأة أبلغن عن تناول المشروبات المحلاة بالسكر بين سن 13 و 18 عامًا.

من بين مجموعة الأشخاص الذين شملتهم الدراسة ، اكتشف الباحثون 109 حالة تم الإبلاغ عنها لسرطان

القولون والمستقيم المبكر، كانت النساء اللواتي تناولن حصتين أو أكثر من 200 ملل من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا مثل البالغين أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر أكثر من أولئك الذين تناولوا مشروبًا محلى بالسكر سعة 200 ملل أو أقل كل أسبوع.

وأوضح Yin Cao ، ScD ، معد الدراسة وأستاذ مشارك في الجراحة والطب في قسم علوم الصحة العامة بجامعة واشنطن ، أنه "على الرغم من قلة عدد الحالات ، لا تزال هناك إشارة قوية تشير إلى أن تناول السكر ، خاصة في الحياة المبكرة ، يلعب دورًا على الطريق في زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عند البلوغ قبل سن الخمسين".

وأشارت الدراسة إلى أن استبدال تلك المشروبات المحلاة بالسكر بالحليب كامل الدسم أو القليل الدسم أو القهوة أو المشروبات المحلاة صناعيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة المبكرة بسرطان القولون والمستقيم بين 17 إلى 35 %.