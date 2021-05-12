شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفطر 2021.. 6 خطوات تساعدك على قضاء العيد بدون مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة ويهل علينا عيد الفطر 2021 ولكن للعام الثانى على التوالى يتم الاحتفال به فى ظل إجراءات احترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا، وللاحتفال بالعيد بدون مشاكل صحية من المهم أن تتجنب بعض الأطعمة وأن تضع في اعتبارك أشياء معينة إذا كنت لا تريد إفساد متعتك بالعيد، وفقا لتقرير لموقع only my health.

وبعد شهر من صيامك يأتى العيد ليمارس فيه بعض الأشخاص عادات صحية خاطئة أشهرها ملأ معدتك بكميات كبيرة من الطعام، فلن يكون ذلك بالتأكيد مفيدًا لك أو لمعدتك من المهم تجنب بعضها.

نصائح للمساعدة في الحفاظ على صحتك في العيد:قلل من تناول الملح

الكثير من الملح يمكن أن يشكل خطورة على الصحة، خاصة على القلب لأنه يرفع ضغط الدم، تجنب تناول الأطعمة مثل الأسماك المالحة وقلل من تناول الملح.

حافظ على مستويات السكر

في العيد يبدأ الناس يومهم في تحية بعضهم البعض من خلال تبادل الحلويات، بقدر ما نحب تلك الأطعمة يجب أن تستهلك بطريقة محكومة، وأفضل طريقة لتجنب الإفراط في تناول الحلويات هي عدم مشاركتها مع أشخاص آخرين.

تجنب الأطعمة الدهنية

بعد شهر من تناول الطعام في وقت معين، يعتاد الجسم على هذا النظام قد يؤدي تناول الكثير من الأطعمة الدهنية إلى إتلاف بطانة المعدة ويمكن أن يسبب عسر الهضم، أيضًا إذا كنت تريد أن تأكل شيئًا دهنيًا ولذيذًا ، فخذ أجزاء صغيرة فقط تمنحك الرضا لا تفرط في الأكل.

تناول وجبة متوازنة

مزيج من البروتينات والكربوهيدرات والخضراوات ضروري لنظام غذائي متوازن، يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على الفواكه والخضراوات والخبز والحبوب واللحوم والأسماك والحليب ومنتجات الألبان.

عدم الإفراط في الأكل

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بكميات كبيرة إلى عدد من المشاكل الصحية أشهرها عسر الهضم والحموضة.

شرب الكثير من الماء

ابق رطبًا في هذا اليوم، بعد النظام الصارم لمدة 30 يومًا ، تتعطل مستويات الجليكوجين تمامًا، شرب الكثير من الماء سيعيد هذه المستويات إلى طبيعتها كما ستجعلك تشعر بالانتعاش والحيوية على مدار اليوم وستكون قادرًا على الاستمتاع مع عائلتك على أكمل وجه.