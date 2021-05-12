شكرا لقرائتكم خبر عن علماء هنود يوجهون اتهامات للحكومة في كارثة كورونا: وضعت العقبات ومنعت البيانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من السلالة المقلقة من فيروس كورونا والتي اكتشفت في الهند وقد تنتشر بين سكانها بمزيد من السهولة، إلا أن الدولة لا تزال متأخرة في إجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة لتتبعها وفهمهما على نحو أفضل.

وحددت منظمة الصحة العالمية طبيعة النسخة الجديدة من الفيروس، قائلة إنها «سلالة مثيرة للقلق» وذلك بناء على بحث أولي، لتحتل مكانها بين السلالات التي ظهرت في بادئ الأمر في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، ثم انتشرت في بلدان أخرى .

ونقل تقرير لوكالة أسوشيتيد برس، نشرته اليوم الأربعاء، عن المدير الفني بأبحاث كوفيد-19 لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، قولها: «نحتاج لمزيد من المعلومات عن تلك السلالة الفيروسية، كما نحتاج إلى مزيد من المتابعة والتعقب المستهدف حتى يتسنى لنا معرفة مدى انتشار الفيروس».

وقال التقرير إن الفيروسات تتحور باستمرار، في حين أن ارتفاع معدل الإصابات أدى إلى مزيد من الفرص في ظهور نسخ أخرى جديد .

وأضاف أن الهند كانت بطيئة في تدشين التتبع الجيني اللازم للكشف عن التغيرات التي كانت تحدث، إذا كانت هذه التغيرات تجعل فيروس كورونا أشد تفشيا أو فتكا .

وتابع أن مثل هذه السلالات تحتاج إلى المتابعة كي نرى إذا كانت التحورات الفيروسية بوسعها أن تفلت من جهاز المناعة مما قد يؤدي إلى تكرار الإصابات أو الحد من فعالية اللقاحات، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت حتى الآن أن لقاحات كوفيد-19 فعالة في الوقاية من المرض والوفاة عند الأشخاص المصابين بهذه السلالة.

وأكد العلماء الهنود أن العقبات البيروقراطية عوقت عملهم إلى جانب رفض الحكومة مشاركة البيانات الحيوية، فالهند تتابع نحو1% من إجمالي حالتها، ولا يتم تحميل قاعدة البيانات العالمية الخاصة بجينوم فيروس كورونا .

ولفت التقرير إلى أنه سوف يكون هناك «نقاط عمياء» في حال عدم وجود تسلسل ووتبع كاف، في حين يمكن أن تمر تحويرات أكثر إثارة للقلق، دون أن يكتشفها أحد، حتى وهي تنتشر، حسبما أكدت الباحثة ألينا تشان، بمعهد برود وهارفرد، والمعنية بتتبع جهود التعقب العالمية للفيروس .

وأضاف التقرير أن السلالة التي تم اكتشافها للمرة الأولى في ولاية مهارشترا الساحلية العام الماضي، توجد الآن في عينات خاصة بـ19 من 27 ولاية هندية تم مسحها، في حين أن السلالة التي اكتشفت أولا في بريطانيا تراجعت في الهند على مدار الـ45 يوما الماضية.

وحذر مسؤولو الصحة الهنود من التسرع في الربط بين معدل الإصابات المرتفع بالبلاد ومثل هذه السلالات الفيروسية فقط، في حين يشير الخبراء إلى أن انتشار الفيروس نشط بسبب قرارات الحكومة عدم وقف التجمعات الدينية والمؤتمرات الانتخابية المكتظة بالجماهير .

وتجاوزت الهند حاجز 250 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بعد تسجيلها 4205 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية في زيادة قياسية، وذلك مع استمرار تفشي الوباء في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة.