شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اختبار الأجسام المضادة لكورونا ومتى يجب إجراؤه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة اختبارات لفحص مرضى كورونا ومنها اختبار تفاعل النسخ العكسي للبوليميراز المتسلسل (RT-PCR) واختبار المستضد السريع، وكذلك اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وتتوفر اختبارات الأجسام المضادة لكورونا منذ شهور، ولكن كان هناك الكثير من الالتباس بين الناس حول فائدة إجراء الاختبار وكيف يختلف عن الاختبارات الأخرى، نتعرف على الإجابة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو اختبار الأجسام المضادة لكورونا؟

تُستخدم اختبارات الأجسام المضادة لتحديد ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا في الماضي، بينما تساعد اختبارات RT-PCR واختبارات المستضد السريع في تحديد ما إذا كنت مصابًا حاليًا بالفيروس.

يُعرف اختبار الأجسام المضادة أيضًا باسم اختبار الأمصال، ويتم إجراء اختبار الأجسام المضادة للبحث عن الأجسام المضادة، ينتج جسمنا هذه الأجسام المضادة أثناء محاربة العدوى هذه هي الطريقة التي نطور بها مناعة ضد بكتيريا أو فيروس معين بعد الإصابة بها أو بعد الحصول على التطعيم.

وتساعد اختبارات الأجسام المضادة في معرفة ما إذا كان الجهاز المناعي قد استجاب للعدوى.

ما هو الجسم المضاد؟

عندما يدخل أي فيروس غريب مسبب للمرض إلى أجسامنا، ينتج نظام المناعة لدينا بروتينات دفاعية لمكافحتها تسمى الأجسام المضادة تتطابق هذه الأجسام المضادة تمامًا مع هذا الكائن الحي وتتعرف على الغازي بمساعدة البروتينات الموجودة على سطحه والتي تسمى المستضدات.

تساعد المستضدات الجسم المضاد على استهداف الدخيل إما أنها تقتلها مباشرة أو تحبسها على مستضداتها التي يتم تحييدها لاحقًا بواسطة خلايا مناعية أخرى.

تساعد اختبارات الأجسام المضادة لكورونا في معرفة وجود الأجسام المضادة التي تم تطويرها بعد الإصابة بالفيروس.

ينتج جسمنا أنواعًا مختلفة من الأجسام المضادة عند ملامستها للفيروس تُعرف هذه أيضًا باسم الجلوبولين المناعي (Ig). النوعان الرئيسيان هما:

الجلوبولين المناعي M (IgM): هذا هو أول جسم مضاد ينتجه نظامنا الداخلي بعد ملامسة أي أمراض تسبب مسببات الأمراض.

الجلوبولين المناعي G (IgG): يتم إنتاج الأجسام المضادة IgM لاحقًا بواسطة الجهاز المناعي وتلعب دورًا في تكوين خلايا الذاكرة التي تبقى في الجسم لمحاربة الفيروس في حالة عودة العدوى.

كيف يعمل هذا الاختبار؟

يقوم اختبار الأجسام المضادة لكورونا بفحص الأجسام المضادة أو البروتين الموجود في دمك بعد مواجهة سابقة مع الفيروس وتوجد الأجسام المضادة أيضًا في اللعاب، لكن اختبار اللعاب ليس بهذه الفعالية.

لإجراء الاختبار، يأخذ فني المختبر جزءًا من دمك، والذي يتم اختباره للبحث عن نوع واحد أو كلا النوعين من الأجسام المضادة لفيروس كورونا - الأجسام المضادة IgM ، والتي تحدث في وقت مبكر من العدوى والأجسام المضادة IgG ، والتي تظهر لاحقًا.

يصاب معظم الأشخاص بأجسام مضادة IgG بعد حوالي 14 يومًا من ظهور الأعراض الأولى، وعادة ما تبقى في الدم لفترة طويلة بعد الشفاء.





متى يتم إجراء الاختبار؟

لا يتم استخدام اختبار الأجسام المضادة لكورونا لتشخيص العدوى النشطة لذا ، فإن إجراء الاختبار في بداية ظهور الأعراض لن يكون مفيدًا لك.

يستغرق نظام المناعة لدينا وقتًا لتطوير الأجسام المضادة بعد ملامسة الفيروس وفقط عندما تكون موجودة بكميات كبيرة في الدم ، يمكن اكتشافها في الاختبار.

يستغرق نظام المناعة لدينا حوالي 10-15 يومًا لتطوير مستويات يمكن اكتشافها من الأجسام المضادة IgG بعد التعرض ويمكن اكتشاف الأجسام المضادة IgM بعد أربعة إلى خمسة أيام.

يزيد الاختبار المبكر جدًا من فرصة الحصول على اختبار سلبي زائف، مما يعني أنك قد تكون مصابًا بالعدوى حتى لو لم يؤكد الاختبار ذلك.

يمكن اكتشاف الأجسام المضادة IgG في الدم لعدة أشهر بعد التعافي من كورونا يمكن العثور عليها في الدم بعد عدوى خفيفة أو شديدة ، وعدوى بدون أعراض والتطعيم.