أجمل حركات الأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مايو 2021 04:34 مساءً - في هذا العمر، يتعلم الأطفال التدحرج والتواصل مع الآخرين للحصول على ما يريدون ومساعدتهم على الجلوس، يمكنك مساعدة طفلك من خلال توفير مكان آمن له لممارسة الحركة والكثير من الأشياء الممتعة للوصول إليها أو التحرك نحوها. الدكتور وائل عبدالعال، اختصاصي طب الأطفال، في مستشفى إن إم سي يحدد للأمهات حركات الرضيع متى وكيف؟

د. وائل عبدالعال

من 4 إلى 7 أشهر

سيحرك ساقيه

1 - يستطيع الأطفال الآن رفع رؤوسهم وصدرهم عند الاستلقاء على بطنهم. يبدأون في رفع رأسهم وصدرهم بشكل أكبر عن طريق تقويم الذراعين واستخدام عضلات الصدر والظهر.

2 - قد يبدأ طفلك أيضاً في تحريك ساقيه والهزّ باتجاه معدته. وبهذه الطريقة، يستعد الأطفال للتدحرج وارغبة بالزحف.

سيكتسب قوة وثقة

3 - خلال هذه الفترة، من المحتمل أن يتعلم طفلك التدحرج في كلا الاتجاهين. لذا تأكدي من عدم ترك طفلك الصغير من دون رقابة. حيث يمكن أن تتسبب هذه الحركات المكتشفة حديثاً في سقوط الطفل من السرير أو الأريكة ما لم يتم الإشراف عليه. حتى لو لم يتدحرج طفلك من قبل، فهناك دائماً أول مرة، يحب الأطفال مفاجأة الوالدين بهذه الطريقة.

4 - مع تحسن قوة الرقبة والجذع، يمكن للأطفال البدء في الجلوس عند وضعهم في هذا الوضع مع الدعم. سيتعلم طفلك الانحناء إلى الأمام وذراعيه ممدودتين للحصول على الدعم، سيكتسب طفلك القوة والثقة للجلوس من دون مساعدة بمرور الوقت، لكنه سيظل بحاجة إلى بعض المساعدة للوصول إلى وضعية الجلوس

5 - يستخدم الأطفال أيديهم أكثر فأكثر وسيتعلمون الوصول إلى ما يريدون والاستيلاء عليه، إنهم يتعلمون تمرير شيء من يد إلى أخرى والتقاط الأشياء عن طريق شدها بالأصابع في متناولهم.

كيف يمكنني تشجيع طفلي؟

ضعيه على بطنه

يقدم الدكتور وائل هذه النصائح للأمهات:

1 - امنحي طفلك الكثير من الألعاب ذات الأصوات والقماشية منها، لالتقاطها وهزها واستكشافها.

2 - كوني حذرة مع الأشياء الصغيرة، لأن الأطفال سيضعون أي شيء يمكنهم وضعه في أفواههم لمزيد من الاستكشاف، لذا احترسي من مخاطر الاختناق المحتملة.

3 - خصصي مساحة لعب آمنة حيث يمكن إبقاء الألعاب المفضلة في متناول طفلك.

4 - استمري في السماح لطفلك بقضاء بعض الوقت على بطنه. في هذا الوضع، شجعيه على رفع رأسه وصدره عن الأرض.

أحيطيه بالمخدات

6 - ضع لعبة مفضلة لديه أمامه لتشجيعه على الحركة إلى الأمام.

7 - دعي طفلك يتدرب على الجلوس من خلال دعمه بيديك أو بوسادة خلف ظهره. في وضعية الجلوس، يمكن له الوصول إلى الألعاب واستكشافها بحرية.

8 - من وضعية الجلوس، ساعدي طفلك على السحب للوقوف. وأثناء الوقوف، دعيه يقفز عدة مرات قبل إنزاله إلى أسفل.

9 - تسمح هذه الأوضاع الثلاثة (البطن، والجلوس، والوقوف) للأطفال بتمرين عضلاتهم وإتقان المهارات اللازمة للوصول إلى المرحلة التالية.

متى يجب علي الاتصال بالطبيب؟

استشيري الطبيب

يمكن أن يختلف الوقت من طفل إلى آخر من حيث اكتساب المهارات، لكن أخبري طبيبك إذا كان طفلك لا:

يتدحرج

يتحمل الوزن على الساقين

يجلس أثناء الدعم

لا يصل إلى الأشياء

تأخر هذه المهارات، لا يعني أن هناك مشكلة، لكن تحدثي إلى طبيبك إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن نمو طفلك.