ربع مليون وفاة بكورونا في الهند.. والوباء يواصل التفشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند 250 ألفاً حسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء.

ويستمر تفشي الوباء في هذا البلد الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.



وقالت وزارة الصحة الهندية إن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 254 ألفاً و197 منذ بداية الوباء.

أما عدد الإصابات فقد ارتفع حوالي 350 ألفاً ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23.3 مليون.

وبينما يتراجع الوباء في المدن الكبرى على ما يبدو، ينتشر الفيروس في المناطق الريفية النائية الواسعة التي تضم ثلثي السكان في الهند.



ويعتقد العديد من الخبراء أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أكبر من ذلك بكثير.

وقال أنانت بهان الباحث المستقل في السياسة الصحية وأخلاقيات علم الأحياء إن "الوفيات أعلى بكثير مما تكشفه بياناتنا الرسمية".

وأضاف أن أرقاما تتحدث عن "عدد أكبر بثلاث أو أربع مرات ستكون أقل من الواقع".