شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة كورونا الهندية تنتشر أسرع بنسبة 60% من سلالة كينت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البروفيسور توم وينسيليرس، عالم الأحياء والإحصاء الحيوى بجامعة لوفان الكاثوليكية فى بلجيكا، إن سلالة كورونا الهندية الموجودة فى بريطانيا يمكن أن تنتشر بنسبة تصل إلى 60% أسرع من سلالة كينت السائدة، ووجد الباحث بعد تحليل السلالتين ومقارنتهما أن السلالة الهندية تنتشر بشكل أسرع.

وبحسب جريدة "دايلى ميل" تُعد سلالة B1617.2 الأكثر شيوعًا من السلالة الهندية فى المملكة المتحدة، وقد تم رصدها على الأقل 520 مرة.

وقال العلماء فى اللجنة الاستشارية الحكومية ببريطانيا SAGE فى اجتماع: "المؤشرات المبكرة، تشير إلى أن هذا البديل قد يكون أكثر قابلية للانتقال من سلالة كينت البريطانية B.1.1.7 ".

وفي تغريدة نُشرت بالأمس، قال البروفيسور وينسلرز، الذي نشر أوراقًا أخرى عن متغيرات كورونا، بما في ذلك بحث عن سلالة كينت في مجلة Science: "تقدر البيانات الهندية أن B.1.617.2 لديه نمو بنسبة 10% يوميًا أكثر من سلالة كينت B.1.1.7".

ونشر الباحث رسومًا بيانية توضح أن المتغير قد دفع بسرعة أنواعًا أخرى من الفيروس جانبًا في أجزاء من الهند بما في ذلك ماهاراشترا وجوجارات والبنغال الغربية، حيث يُعتقد أنه مرتبط بحدوث انفجار في الحالات.

وتشير بيانات المملكة المتحدة أيضًا إلى أن السلالة تتزايد في بريطانيا، وهو ما يمثل نسبة متزايدة من الحالات وما يصل إلى 40% في لندن.

وقالت عالمة الرياضيات في جامعة كوليدج لندن، الأستاذة كريستينا باجيل، إن السلالة الهندية قد تتفوق على متغير كينت، واعترفت الصحة العامة في إنجلترا بأنها "ربما تكون قد حلت محلها إلى حد ما".

وقسمت هيئة الصحة العامة في إنجلترا النوع الهندى إلى ثلاثة أنواع فرعية النوع 1 والنوع 3 كلاهما له طفرة تسمى E484Q لكن النوع 2 يفتقد هذا، على الرغم من أنه لا يزال من الواضح أنه للسلالة الهندية الأصلية. النوع 1 و3 لهما مجموعة مختلفة قليلاً من الطفرات.

وقال البروفيسور وينسيلرز إن متغير كينت كان معديًا بنحو 1.6 مرة مثل سلالة ووهان لذا فإن قابلية انتقال 60% أخرى يمكن أن تجعل انتشاره أسرع 2.6 مرة من الفيروس الأصلي وأضاف أن قوتها "مرتبطة جزئيًا بالتهرب المناعي.

وأشارت الأبحاث المبكرة إلى أن سلالة الهند قد تطورت بطريقة تجعل المناعة من اللقاحات أو العدوى السابقة أضعف قليلاً مما هي عليه ضد الفيروس الأصلي، وهذا من شأنه أن يسمح لمزيد من الناس بالعدوى ويزيد من خطر انتشارها بين السكان الملقحين.

وأضاف البروفيسور فينسيلرز: "هذه ليست مشكلة بالضرورة، طالما أن اللقاحات تحمي بشكل كاف من الأمراض الخطيرة والوفاة".