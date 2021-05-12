هكذا تؤثر المشروبات في علب الألمنيوم على الدماغ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 02:26 مساءً - منذ ساعتين

حدد باحثون بريطانيون المخاطر التي يتعرض لها الدماغ من المشروبات المخزنة في علب الألمنيوم، ويعتقدون أنها تؤدي إلى مرض “ألزهايمر”. أخبرت طبيبة الأعصاب والصرع والطبيبة النفسية العصبية الروسية، أولغا جولوبينسكايا، ما إذا كانت الأخطار التي حددها الباحثون موجودة بالفعل.

وأشارت الطبيبة إلى أن مرض “ألزهايمر” غريب للغاية عند الحديث عن علاقة مباشرة بين الشرب من علب الألمنيوم وتطور المرض.

وقالت لقناة زفيزدا الروسية: “مرض الزهايمر له معاييره الخاصة. تترسب اللويحات في الدماغ، وبتمدد البطينين أحيانًا. في بعض الأحيان تختفي المادة الرمادية في الدماغ. له، بالطبع، طبيعة وراثية خاصة به”.

وأكدت أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين الأكل والشرب ومرض ألزهايمر.

وأشارت الطبيبة إلى أن علب الألمنيوم تحتوي على مواد شبيهة بالكافيين. جرعة زائدة منها في الحقيقة ليست مفيدة جدا للجسم. ومع ذلك، لخصت الطبيبة القول بأن احتمال إصابة الشباب الذين يشربون من العلب بمرض الزهايمر كبير للغاية.