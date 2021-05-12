شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الأطفال فى عمر 12 سنة بلقاح فايزر بأمريكا بعد موافقة FDA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بعض مواقع التلقيح فى الولايات المتحدة تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا ضد فيروس كورونا صباح أمس الثلاثاء، بعد يوم من ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لقاح فايزر للفئة العمرية، بحسب ما نشرت شبكة CNN الأمريكية.

وقد أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ترخيصًا للاستخدام الطارئ للقاح Pfizer للفئة العمرية الأصغر بعد أن أظهرت تجربة سريرية على 2260 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 100% وكان جيد التحمل.

وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم وأبحاث البيولوجيا، وهو ذراع إدارة الغذاء والدواء التى تنظم اللقاحات "لقد كان قرارًا مباشرًا نسبيًا".

كما حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اجتماعاً للشهر المقبل لمستشارى اللقاحات لمناقشة ترخيص اللقاحات للأطفال الأصغر سنًا.

واعتبارًا من يوم الثلاثاء حصل 46% من جميع الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.

وقال خبراء الصحة إن تطعيم الشباب سيحميهم بشكل أفضل من الإصابة بالفيروس ومن انتشاره إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا.

وقال المحلل الطبي في شبكة سي إن إن الدكتور جوناثان راينر "هذه أخبار كبيرة الشباب هم الآن خزان الفيروس، لذا إذا أردنا القضاء على هذا الفيروس ، فعلينا تطعيم الصغار".

جاء ترخيص إدارة الغذاء والدواء لأن الأطفال يشكلون نسبة مئوية أكبر من إصابات فيروس كورونا التى تم تشخيصها حديثًا أكثر مما كانت عليه - فقد مثلوا ما يقرب من ربع الحالات الجديدة فى الأسبوع الذى انتهى فى 6 مايو، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) .

وقالت الرابطة في بيان "الأطفال يمثلون 24% من الحالات الأسبوعية الجديدة، وهم يمثلون 14% من إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وفي الأسبوع المنتهي في 29 أبريل ، مثل الأطفال 22.4% من الحالات الجديدة، و13.8% من جميع الحالات.

وقال أحد الأطفال الذين تلقوا اللقاح جاكوب لاني، 14 عامًا: "لقد أصيب صديقى بكوفيد وبدا الأمر سيئًا حقًا، ولم أرغب فى الإصابة به".

وأضاف أنه بمجرد حصوله على جرعتين من لقاح فايزر المكون من جرعتين "أعتقد أنني سأكون أقل خوفًا من الإصابة به وأقل خوفًا من وجود مشكلات مع الإصابة بكورونا".