"سينوفاك" تمنح مصر و4 دول ترخيص إنتاج لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ين وي دونغ, الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك بيوتيك الصينية, إن الشركة منحت خمس دول ترخيص إنتاج لقاحها المضاد لمرض "كوفيد-19".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك بيوتيك الصينية أن الدول الخمس هي: "مصر، وتركيا، وإندونيسيا، والبرازيل، وماليزيا".

وأضاف في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء، أن الشركة قدمت 260 مليون جرعة من لقاحها على مستوى العالم في الشهر الماضي، ذهب أكثر من 60 بالمئة منها إلى بلدان خارج الصين.

كانت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، أكدت أن أول شحنة لمواد تصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لكورونا ستصل إلى مصر 18 مايو/أيار.

وتوقعت إنتاج أول مليونَي جرعة من اللقاح الصيني بنهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، فضلاً عن إنتاج 40 مليون جرعة من هذا اللقاح في أول العام المقبل.