الرياضة وتناول الخضار وتجنب المشروبات الغازية تساعدك على قضاء العيد بصحة جيدة

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القاهرة - سامية سيد - يرتبط بعيد الفطر المبارك العديد من الطقوس ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الأصناف الشهية الموضوعة على المائدة بعد شهر كامل من الصيام، لكن نظرًا لأن جسمك كان يأكل مثل هذه الأطعمة الخفيفة لفترة طويلة، يجب على المرء أن يتوخى الحذر، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

ويمكن الاستمتاع بالمأكولات الشهية التي يتم تحضيرها في العيد، إلا أن الإفراط في الاستهلاك والإفراط في التساهل يمكن أن يصدم جسمك، التغييرات المفاجئة في نمط الأكل بعد شهر كامل من الصيام خلال شهر رمضان يمكن أن تكون ضارة حقًا، الإفراط في تناول الطعام في يوم العيد يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ.

على الرغم من أن التجمعات الاجتماعية التي لا تُنسى والأطعمة اللذيذة هي جزء لا غنى عنه من الاحتفال بالعيد، يمكن إتباع هذه النصائح للحصول على عيد سعيد وصحي.

لا تنسى ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة تجعلك تشعر بالانتعاش والسعادة والاسترخاء تقوم بذلك عن طريق إفراز هرمونات الشعور بالسعادة، والتي تؤثر بشكل إيجابي على مزاجك وتساعد في إدارة شهيتك، المشي البسيط يمنع الأمراض ويجعلك تشعر بالحيوية في كل مرة تفعل ذلك، إذا كنت تمارس تمرينًا جيدًا في الصباح ، فلن تشعر بالذنب حيال تناول وجبات العيد الشهية.

لا تتجاهل الخضار

أفضل وأسهل طريقة للتحكم في نفسك من الإفراط في تناول الأطعمة المقلية هي تناول الخضار أولاً، إن تناول الخضار أولاً سيقلل من شهيتك قبل تناول الأطعمة الشهية الأخرى ، تناول طبق سلطة أو خضراوات مقلية.

لا تتناول الطعام أثناء الدردشة مع الأصدقاء

من أجل الحفاظ على أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن تحت السيطرة ، فكر قبل تكديس طبقك مع جميع الأطعمة المفضلة لديك، لا يجب أن تمتنع عن تناول الأطعمة المفضلة لديك ولكن لا تفقد أهداف نظامك الغذائي تمامًا أفضل طريقة لمنع نفسك من الإفراط في الأكل هي التركيز على طعامك أثناء تناوله الأكل اليقظ يساعدك على التحكم في شهيتك من ناحية أخرى ، تناول الطعام أثناء الدردشة يجعلك تأكل أكثر مما يحتاجه جسمك.

تجنب المشروبات الغازية

نعتقد عادة أن المشروبات الغازية تساعد في هضم الأطعمة الزيتية، لكن هذا عكس ذلك تمامًا المشروبات الغازية مليئة بالسكر وهي ضارة جدًا بالجسم. استبدل مشروبك الغازي باللبن الرائب لتحسين الهضم.

تناول التمور والفواكه الجافة

كلنا نحب الحلويات والمهرجانات فقط تعطينا ذريعة لتنغمس أكثر فيها على الرغم من أنه يجب أن تستمتع بكحك العيد والحلوى الخاصه ولكن يجب تقليل الاستهلاك. يمكنك القيام بذلك عن طريق تناول فاكهة، تمر،فواكه مجففة.