الطفل المتمرد..وكيفية التعامل معه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مايو 2021 10:41 صباحاً -

من المشكلات التي يواجهها الآباء في تربية أبنائهم وفي أثناء مراحل نموهم مشكلة العناد والتمرد مع إصرار من الأطفال على تنفيذ ما يرغبون فيه من أفكار أو أفعال، ويدخل جميعها في باب الخطأ السلوكي، وربما تقترب من ناحية الخطر والخوف عليهم؛ فماذا يفعل الآباء؟ وهل هي مرحلة وستنتهي؟ وما أفضل الطرق لمعالجتها؟ الدكتورة فؤاده هدية خبيرة طب نفس الأطفال معنا للإجابة والتوضيح؛ لنكشف أن الحلول كثيرة وتعتمد على ذكاء تعامل الآباء مع الطفل المتمرد

المعتاد أن يواجه الآباء الكثير من المشكلات الجديدة والسلوكيات الغريبة حالة دخول الابن سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة

على الآباء الأخذ في الحسبان أن الطفل شخص مستقل، لديه أفكار ومشاعر، وكثيراً لا تتفق مع أفكار ومشاعر الأبوين، وتظهر ذروتها في حالة التمرد

أن يدركوا مواصفات وسمات المرحلة العمرية التي يمر بها الابن -أو الابنة- وعليهما تعديل أسلوبهما تجاه ما يقول ويفعل الابن

البحث عن كلمات محايدة للنقاش، وأن تقول له: أتفّهم أنك كبرت، ولكن لا يمكننا العيش بشكل طيب وكل منا يفكر في اتجاه مخالف

الصراخ والانفعالات الزائدة والتوجه بألفاظ تؤلم الابن وتهد من شخصيته ؛ بهدف التزام الابن بالتوجيهات والقواعد الصحيحة؛ أمور لا تجدي

على الآباء عدم التعامل مع الأبوة والأمومة على أنها تسلط وتحكم ودكتاتورية، ولا يمكن توقع أن يستمر ذلك إلى الأبد

الدراسات قارنت بين الأطفال الذين نشأوا في كنف آباء مستبدين في سنوات ما قبل المدرسة، والأطفال الذين نشأوا لأسر ديمقراطية، فاتضح أن الأطفال الذين تمت تربيتهم من قبل آباء ديمقراطيين؛ كانوا أكثر كفاءةً وتكيفاً مع مرحلة المراهقة