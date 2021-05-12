لماذا يضرب الأطفال أنفسهم وكيف نوقف ذلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مايو 2021 10:41 صباحاً - جدول المحتوى

1. لماذا يضرب الطفل نفسه؟

2. كيف تمنعين طفلك من ضرب نفسه؟

3. متى يكون ضرب الطفل نفسه مصدر قلق؟

هل يضرب طفلك الدارج نفسه ويضرب رأسه كثيراً؟ تُعرف هذه الإجراءات بالسلوك المضر بالنفس (SIB)، على الرغم من أن هذا السلوك قد يقلقكِ، إلا أنه عادة ما يكون مجرد مرحلة نمو أو طريقة طفلك في التعبير عن المشاعر، إذا كنتِ تراقبين عن كثب، فقد يلجأ طفلك الدارج إلى إيذاء نفسه عندما يكون غاضباً أو يريد أن يسمع صوته، لقد وجدت الدراسات أن 15٪ من الأطفال الصغار يظهرون SIB خلال سنوات نموهم المبكرة.

إذا استمر في هذا التصرف المضر SIB وتسبب في أضرار جسيمة لجسم طفلك وصحته، فاستشيري طبيب الأطفال، حيث يرتبط SIB المستمر والمزمن بالتأخر في النمو عند الأطفال، يوضح ذلك الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة.



1.لماذا يضرب الطفل نفسه؟

طفلك

خلال فترة الطفولة، سيكون طفلك على دراية بمحيطه ويبدأ في استكشاف العالم من حوله، سوف يتعلمون أيضاً توصيل رغباتهم واحتياجاتهم، ومع ذلك، قد لا يمتلكون القدرات الكاملة لتحقيق كل شيء أو توصيل رغباتهم شفهياً.

سيكون طفلك على دراية بمحيطه ويبدأ في استكشاف العالم من حوله، سوف يتعلمون أيضاً توصيل رغباتهم واحتياجاتهم، ومع ذلك، قد لا يمتلكون القدرات الكاملة لتحقيق كل شيء أو توصيل رغباتهم شفهياً. قد تؤدي هذه القيود جنباً إلى جنب مع التحديات في فهم العالم إلى الغضب والإحباط، مما يؤدي إلى ضرب أنفسهم، لقد وجدت الدراسات أن الأطفال يظهرون مثل هذا السلوك عندما يكونون متعبين أو بمفردهم أو مزعجين، ومن المعروف أيضاً أن الأطفال الرضع يضربون رؤوسهم في وقت النوم.

في بعض الأحيان، يضرب الأطفال الصغار أنفسهم أو يضربون رؤوسهم في حالة من الإثارة، قد يبدو الأمر خطيراً، لكن من الطبيعي أن يعبر الأطفال الصغار عن المشاعر القوية بطرق مختلفة، تشبه هذه التصرفات الطريقة التي يصفق بها البالغون أيديهم أو يقفزون في حالة من الإثارة، الكبار على دراية بالطرق القياسية للتعبير عن الإثارة، بينما الأطفال ليسوا كذلك، لذلك يفعلون ما يشعرون به.

تشير الأدلة القصصية إلى أن الأطفال الصغار قد يضربون أنفسهم أيضاً أو يضربون رؤوسهم للتخفيف من الألم. على سبيل المثال، إذا ضرب طفلك أحد جانبي رأسه أو كليهما أو سحب آذانه، فقد يكون ذلك علامة على التهاب الأذن، وإذا ضرب وعض نفسه، فقد يكون يعاني من آلام التسنين.

قد يكون من الصعب رؤية طفلك يضرب نفسه. إذا لم يتم إيقاف مثل هذا السلوك في وقت مبكر، فقد يصبح عادة. لذلك، يجب أن يكون لديك خطة عمل قائمة لمنع مثل هذه النوبات من إيذاء النفس المتعمد.

2. كيف تمنعين طفلك من ضرب نفسه؟

طفلك

تتمثل الخطوة الأولى في إيقاف سلوك إيذاء النفس لدى طفلك الدارج في تحديد السبب. بمجرد معرفة السبب، يصبح من السهل التدخل. فيما يلي بعض الطرق للوقاية من الإصابات حتى يتعلم طفلك الدارج طرقاً أكثر أماناً للتعبير عن رغباته.

لا يدرك الأطفال الصغار أن ضرب رؤوسهم في بعض الأشياء قد يتسبب في إصابتهم. لذلك، تأكدي من إنشاء بيئة آمنة من حولهم عن طريق إبعادهم عن الأشياء الحادة أو إزالة هذه الأشياء.

يمكنك منعهم من ضرب أنفسهم بسد قبضتهم أو الإمساك بهم بين ذراعيك وتهدئتهم. المفتاح هنا هو توفير بيئة محبة ومريحة حتى يتمكنوا من التخلص من الغضب والإحباط.

استخدمي الكلمات المطمئنة وأكدي لهم أن كل شيء سيكون على ما يرام، إذا لم يهدأ، فأعطيه شيئاً يمسكه أو يضغط عليه، مثل لعبة طرية.

إذا لاحظتِ أن الضرب والعض ناتج عن ألم التسنين، فامنحيهم عضاضة جيدة.

إذا لجأ طفلك إلى SIB بسبب عدوانية الطفل أو الإثارة، فلا داعي للقلق، حيث يتم حل هذا بشكل عام بمجرد أن يكبر قليلاً.

أو الإثارة، فلا داعي للقلق، حيث يتم حل هذا بشكل عام بمجرد أن يكبر قليلاً. تأكدي من عدم الصراخ عليهم أو معاقبتهم على مثل هذا السلوك؛ لأنه قد يمنحهم الاهتمام ويحثهم على القيام بذلك في كثير من الأحيان. بدلاً من ذلك، تجاهلي رد فعلهم وركزي على تشتيت انتباههم من خلال منحهم لعبتهم المفضلة أو تهدئتهم أو اصطحابهم للخارج لفترة من الوقت.

3. متى يكون ضرب الطفل نفسه مصدر قلق؟

الأطفال الصغار

على الرغم من أن SIB شائع بين الأطفال الصغار، إلا أنه قد يشير إلى حالة طبية أو نفسية أساسية في بعض الحالات