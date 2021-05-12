كيفية الحفاظ على الوزن في العيد

بيروت - نادين محمد - بعد الانتهاء من صوم شهر رمضان المبارك و خلال الاحتفال بالعيد، تهدد زيادة الوزن جسم كل امرأة، بسبب تعدد الأصناف والأطباق من اللحوم الدسمة والغنية بنسبة كبيرة من الدهون والكوليسترول والسعرات الحرارية وأصناف الحلويات الشرقية والغربية الشهية.

كي تحافظي على وزنك، اعتمدي هذه الحيل والنصائح التي تمنعك من اكتساب الوزن الزائد وتساعدك في الحفاظ على رشاقتك.



1- عدم الاكثار من أكل اللحوم ومراعاة أن تكون قطعة اللحم مطهوة عن طريق السلق، الشواء أو حتى عن طريق طهوها في الفرن لتجنب تناولها مقلية. و يمكنك استبدال اللحمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو المقلية بتناول اللحم المشوي أو المسلوق لأنه لا يزيد من وزنك مقارنة بطرق الطهى الأخرى.

2-احرصي أيضًا على تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء خلال اليوم الواحد لأنها تساعدكِ على تخليص الجسم من السموم، بل وتحفيز من عملية حرق الدهون.

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3- يفضل أن تحتوي وجبة الافطار على البيض أو الحليب، بجانب الفاكهة والقليل من الشوفان أو الخبز المخصص للدايت؛ نظرًا لقدرته على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها لبدء نشاطاته اليومية.

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4- احرصي على تناول طبق كبير من السلطة مع وجبة الغداء حتى تقومي بعمل توازن لأنواع الطعام التي تدخل الجسمك وتحققي منظومة الوجبة المتكاملة التي تتكون من خضروات ونشويات وبروتينات حتى تتفادي زيادة الوزن.

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5- ممارسة الرياضة والتحرك كثيرًا لاستنشاق الهواء والتمتع بإجازة العيد حتى يساعدكِ ذلك على الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق المسببان الرئيسيان لزيادة الوزن لدى الكثيرين.

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6-من المهم لكِ أيضًا تناول مشروبات التخسيس مثل مشروب القرفة والزنجبيل التي تساعد على إنقاص الوزن.

7- الابتعاد عن تناول الحلويات الشرقية والغربية، واستبدالها بالفواكه الطازجة والمفيدة والصحية

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